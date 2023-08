Angelo Duro imbratta i suoi manifesti a Taormina, il sindaco Cateno De Luca: ‘Ti prendo a calci in c…’ (VIDEO)

Scontro tra il comico Angelo Duro e il sindaco di Taormina, Cateno de Luca. La diatriba è sorta dopo la pubblicazione da parte dell’artista, tra gli ospiti dell’ultimo Festival di Sanremo, di un video in cui imbratta i suoi stessi manifesti esposti nella rinomata località ionica con simboli fallici.

Scontro tra Angelo Duro e il sindaco Cateno de Luca per i manifestati imbrattati dall’artista

Accompagnato in auto da un’altra persona, l’artista si è fermato nei diversi punti della città dove erano affissi i manifesti ed ha messo in scena il suo umorismo estremo. Ad un certo punto chi l’ha accompagnato l’ha invitato a fermarsi. “Non faccio queste cose”.

Duro difatti domani si esibirà nel Teatro Antico di Taormina con lo spettacolo ‘Sono cambiato‘. Il sindaco Cateno De Luca a questo punto ha risposto su Facebook con un video in cui si interroga sul gesto di Angelo Duro e solleva dubbi sull’opportunità di concedere l’utilizzo del prestigioso Teatro Antico di Taormina per la performance dell’artista.

Furioso il primo cittadino: ‘Chi è questo troglodita, ora procediamo ad identificarlo e multarlo’

“Ma chi è questo troglodita di Angelo Duro?” – si chiede sui social il sindaco. “E questo dovrebbe utilizzare il Teatro Antico di Taormina per un suo spettacolo? Guardate cosa si è permesso di fare. Pensa di pisc… in testa e noi dovremmo pure pagarlo. Intanto ora procediamo ad identificarlo e multarlo” – ha aggiunto il primo cittadino furioso per il gesto dell’artista.

“Ti verrò a cercare per prenderti a calci in c.... Ti revoco il suolo pubblico per il merchandising. Puoi imbrattare la tua faccia ma non la mia città. L’ironia mi piace ma qua siamo lontani dall’ironia”.