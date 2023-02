C’è posta per te, la sorpresa di Renato Zero non slitta per Sanremo: emozioni e lacrime (VIDEO)

La messa in onda della sorpresa di Renato Zero a C’è posta per te era diventato un caso. Alla vigilia della puntata di sabato 11 febbraio si era parlato del malumore dell’artista per la decisione di trasmettere la storia che lo vedeva protagonista in concomitanza con Sanremo 2023.

C’è posta per te, in onda la sorpresa di Renato Zero

Si era anche di un possibile slittamento con la puntata del programma di Maria De Filippi in onda senza sorpresa con ospite. Alla fine non c’è stato nessun cambio di programma con l’idolo dei sorcini che ha chiuso la puntata di C’è posta per te dopo mezzanotte quando al Festival si stavano ancora ultimando le esibizioni dei big. Renato Zero è stato accolto da una standing ovation.

“Cara Maria, tu chiami e io sono qua. Facciamo tratti di strada insieme da parecchio tempo e devo dire che non ci sentiamo stanchi ancora e quindi questo è un ottimo segno per continuare a raccontare la vita come fai tu di questa vita bizzarra e spesso incomprensibile… Di gente che potrebbe amarsi tanto e finge di non riconoscersi e tu li porti qui, li metti davanti allo specchio e si ritrovano” – ha riferito il cantante che si è complimentata con la conduttrice. “Facciamo lo stesso mestiere io e te perché anche io ne ho ricondotti parecchi a casa. C’è musica, buona musica anche in te”.

Renato Zero con Camilla e il papà, Andrea

Renato Zero: ‘Cara Maria, tu chiami e io sono qua’, il regalo speciale di Camilla al papà

Renato Zero è stato protagonista di una commovente storia con Camilla, residente a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), che ha chiamato C’è posta per te per far conoscere al padre il suo idolo. L’artista era molto amato anche dalla mamma che è venuta a mancare nel marzo 2022. “Quando stava male le dicevo che le avrei fatto conoscere il suo idolo, Renato Zero… Mamma non c’è più ed ho pensato a papà che ha seguito l’ultimo concerto in tv con la foto di mia madre tra le mani”.

Il signor Andrea, originario del Veneto, ha accettato l’invito e non sono mancate emozioni forti e lacrime. Dopo il momento dei doni Renato Zero ha dedicato il brano C’è un amore segreto a padre e figlia.