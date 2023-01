C’è posta per te, Valentina Paradiso e Stefano Ranucci sono tornati insieme? Gli indizi social

Un tradimento maturato tra incomprensioni e rimproveri. La storia del matrimonio interrotto tra Valentina Paradiso e Stefano Ranucci ha acceso il dibattito tra i fedeli e numerosi telespettatori di C’è posta per te ed in molti ora si chiedono cosa sia accaduto dopo la trasmissione del 7 gennaio.

Il matrimonio interrotto per il tradimento di Valentina ha diviso il pubblico, Stefano nel mirino: ‘Uomo tossico’

La 32enne ha chiesto aiuto al programma di Canale 5 per riconquistare il marito ma durante il confronto sono emersi dettagli che hanno spostato l’ago della bilancia. Diversi fan del programma si sono schierati a favore di Valentina per gli atteggiamenti del romano sia prima che dopo la decisione di lasciarsi (la crisi è iniziata nel 2018) per il breve flirt con il fratello di un collega.

Tra i rimbrotti per le patatine non raccolte e le considerazioni sui rapporti intimi dopo la fine della relazione (“Lei mi spoglia e mi stuzzica, io sono uomo”) Stefano è stato duramente criticato anche da alcuni telespettatori doc come Chiara Ferragni. “Scappa, l’uomo più tossico, la relazione più tossica”. In direzione opposta la scelta di Valentina che alla fine, con l’aiuto di Maria De Filippi, ha convinto Stefano a concederle una seconda chance non solo per il bene dei tre figli (Nicholas, Allyson e Denise).

Valentina e Stefano

La voce sul quarto figlio, ma non si seguono su Instagram e non pubblicano foto di coppia

Ma i due sono tornati definitivamente insieme dopo l’esperienza a C’è posta per te o il matrimonio tra Valentina e Stefano si è definitivamente interrotto? Come riportato da Fanpage un utente aveva riferito che c’era stata la riconciliazione e che erano anche in attesa di un quarto figlio. Indiscrezione che non ha trovato riscontro dai profili Facebook e Instagram.

Sul profilo della donna ci sono diversi catti del matrimonio ma nelle foto recenti sono presenti soli i figli. Anche sulla pagina social di Ranucci, meno social della moglie, non ci sono scatti di coppia ma il particolare che fa pensare e che i due non si seguono su Instagram… Pura casualità o una scelta dovuta al fatto che tra i due è definitivamente finita?