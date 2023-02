Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarebbero in crisi, gli indizi che allarmano i fan

Aria di crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Da una serie di indizi emerge che il rapporto tra il figlio di Francesco Moser e l’argentina stia vivendo una fase delicata.

Cecilia Rodriguez non indossa più l’anello, relazione in crisi con Ignazio Moser

In molti hanno infatti notato che la sorella di Belen Rodriguez non indossava l’anello della promessa di matrimonio. Simbolo d’amore che aveva mostrato per la prima volta sui social il 1° novembre in occasione della proposta di nozze. “Non vedo l’ora di viverti tutta la vita” – aveva scritto”. Il post non è stato rimosso da nessuno dei due che continuano a seguirsi su Instagram. Non è l’unico particolare che fa pensare che tra i due sia successo qualcosa negli ultimi giorni.

Il trentenne ha lasciato l’appartamento dove conviva con Cecilia Rodriguez. Secondo The Pipol Gossip alla base dell’allontanamento ci sarebbe un tradimento dell’ex gieffino mentre l’esperto di gossip, Alessandro Rosica, parla di una grossa lite.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Ignazio Moser avrebbe lasciato l’appartamento dove convive con la sorella di Belen

Non è la prima volta che la relazione tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez va in crisi. La coppia è riuscita sempre a superare le incomprensioni e tornare più unita di prima. Al momento nessuno dei due ha confermato o smentito la rottura. I fan sperano si tratti solo di una crisi passeggera e che Cechu, come lo chiamano affettuosamente in famiglia, torni ad indossare l’anello ed a coronare il suo sogno d’amore con il figlio di Francesco Moser.