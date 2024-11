Chanel Maya Banks si scaglia contro la famiglia: ‘Non sono scomparsa, bugie sulla mia salute mentale’

Chanel Maya Banks si è scagliata contro la sua famiglia ed ha dichiarato di non essere scomparsa. I congiunti avevano riferito di non avere più notizie di lei da fine ottobre ed avevano lanciato appelli sia sui social che sui media per trovare la star di Gossip Girl.

La star di Gossip Girl ha rassicurato i fan sui social: ‘Sto bene, ho subito manipolazioni e tormenti senza fine’

Tuttavia, la polizia ha confermato che è stata trovata “sana e salva”. Le autorità locali hanno detto a TMZ: “Chanel è stata trovata sana e salva. Non ha ferite e non si sospetta alcun atto criminale”. Nonostante ciò una cugina aveva manifestato perplessità su quanto riferito dalle forze dell’ordine. A questo punto è intervenuta Chanel Maya Banks con un post condiviso sui sui social media in cui ha confermato di stare “bene” e di aver incontrato la polizia in seguito a preoccupazioni sulla sua posizione.

Inoltre ha sostenenuto di aver subito “abusi”, “manipolazioni” e “tormenti senza fine”. Ha detto di essere “finalmente libera” dalla sua famiglia dopo averli lasciati e ha affermato che avevano mentito su di lei sulla stampa, e che stavano persino cercando di metterla sotto “tutela”. Ha anche affermato di non aver parlato con la cugina Danielle. “Ho incontrato la polizia e ho verificato che non solo sto bene, ma sono finalmente libera da mia madre e dalla sua famiglia” – ha affermato l’attrice.

“Sono finalmente libera da mia madre, mi sono battezzata da uno dei miei pastori preferiti’

“Dicono che una volta che sei libero in Cristo Gesù, sei davvero libero, quindi ho detto a mio marito sei giorni fa che sarei stata battezzata da uno dei miei pastori preferiti: Robert Clancy. Mi ha accompagnata all’aeroporto e poi sono stata via per una settimana… ma l’ho anche vista come un’opportunità per scappare dalla mia gabbia. Ora non voglio solo la libertà per me, ma la libertà per tutti coloro che soffrono in silenzio. Voglio uscire allo scoperto in modo che persone come me non si vergognino più. Voglio giustizia. Chiedo a Dio di aiutarmi a ottenere giustizia. Sto lanciando un appello a coloro che sono in posizioni elevate e che hanno ancora un’anima e vogliono conservarla in un momento come questo”.

Chanel Maya Banks si è poi scagliata contro i familiari sostenendo che la madre ha detto diverse bugie su di lei così come la cugina. “Non ho parlato con Danielle per oltre 15 anni, figuriamoci ogni giorno o 48 ore. Per decenni la mia famiglia è stata la mia guardiana spirituale, fisica ed emotiva, senza darmi alcuna autorità sul mio personaggio. Non mi era permesso prendere decisioni nella vita in alcun modo senza la loro approvazione. Ogni volta che mi avvicinavo al momento di andarmene falsificavano documenti ufficiali del governo, diffondendo bugie sulla mia salute mentale. Per la cronaca, non ho problemi di salute mentale né altri precedenti” – ha aggiunto.

‘Diffondevano bugie sulla mia salute mentale per ottenere la tutela’

“Ho scoperto ore prima di partire che non solo la famiglia di mia madre, ma anche quella del mio caro marito stavano perseguendo con veemenza un modo per ottenere il controllo legale completo su di me. Non ci saranno più bugie. Per favore non fate donazioni su Go Fund Me perché non mi manca nulla”. La cugina dell’attrice aveva distribuito volantini sostenendo che il marito di Chanel Maya Banks stava ostacolando le ricerche. Una vicenda che ora avrà dolorosi strascichi che potrebbero sfociare in una querelle giudiziaria.