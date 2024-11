Chanel Banks, la polizia annuncia il ritrovamento dell’attrice di Gossip Girl ma la cugina è scettica

L’attrice Chanel Maya Banks, scomparsa dal 30 ottobre, è stata ritrovata sana e salva, hanno riferito le autorità americane mercoledì 13 novembre. Ma una parente ha manifestato scetticismo su quanto riferito dalle forze dell’ordine.

L’attrice Chanel Banks era scomparsa il 30 ottobre

Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha dichiarato che Chanel Banks, nota per i suoi ruoli nelle serie televisive Gossip Girl e Blue Bloods, è rimasta illesa e non si sospetta alcun atto illecito nella sua presunta scomparsa, aggiungendo che il caso è stato chiuso. Non sono stati forniti immediatamente altri dettagli. Dopo essere stata informata la cugina di Banks, Danielle-Tori Singh, ha dichiarato che si trattava di una “fake news” e ha promesso di continuare a distribuire volantini che descrivevano Banks come dispersa.

Martedì Singh aveva riferito ad ABC7 che una soffiata ha portato la polizia a una casa in Texas, dove una donna si è presentata alla porta e si è identificata come Banks. La polizia ha poi mostrato il video della bodycam dell’incontro alla famiglia di Chanel Banks. La cugina sostiene che la donna nel filmato non assomigliava all’attrice. Prima che la polizia comunicasse il suo ritrovamento, i parenti avevano riferito che dell’attrice trentaseienne e residente di Playa Vista non si avevano più notizie dalla fine del mese scorso.

La polizia ha riferito di aver trovato l’attrice di Gossip Girl in un’abitazione in Texas, la cugina: ‘Nel video non è lei’

Le autorità hanno effettuato controlli di sicurezza presso l’abitazione dell’artista e la famiglia ha dichiarato di essere entrata di recente nell’appartamento in cui viveva con il marito da un anno e di aver trovato i suoi effetti personali e il cane ancora lì. Singh, arrivata da Toronto per aiutare con la ricerca, ha detto di essere molto legata alla cugina.

Quando sono passati anche solo pochi giorni senza che lei ricevesse sue notizie o riuscisse a contattarla, lei e gli altri membri della famiglia si sono preoccupati. La famiglia ha aperto una pagina GoFundMe ricevere sostegno nelle ricerche ed ha assunto anche un investigatore privato perché riteneva che il dipartimento di polizia di Los Angeles non stesse prendendo il caso abbastanza seriamente.