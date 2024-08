Chi è Claudia Mancinelli, l’allenatrice di Sofia Raffaeli tra ginnastica e cinema: il web la incorona

Il suo scatto verso la giuria dell’all-round durante la finale di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024 hanno fatto impazzire i fan italiani e non solo. Claudia Mancinelli si è diretta decisa verso il tavolo dopo l’esercizio alle clavette di Sofia Raffaeli affinché le fosse riconosciute alcune difficoltà e quindi un punteggio più alto.

Ricorso che è stato accolto e che ha permesso alla formica atomica di Chiaravalle di conquistare una storica medaglia di bronzo. Un gesto che ha mandato in visibilio il web con tanti utenti che hanno apprezzato la decisione con la quale si è diretta al tavolo dei giudici.

Un connubio professionale che è iniziato quasi per caso un anno fa. Sofia Raffaeli si è trovata senza allenatrice in quanto Julieta Cantalupi ha deciso di intraprendere un nuovo percorso in Israele. Un piccolo grande choc per l’atleta che ha perso un punto di riferimento. Claudia Mancinelli è entrata in punta di piedi con il feeling che è cresciuto giorno dopo giorno.

La 39enne ha mosso i primi passi nella ginnastica a Fabriano ed ha avuto come maestre Kristina Ghiurova e Mirna Baldoni. Dopo aver abbandonato l’attività agonistica si è dedicata alla recitazione fino all’esordio al cinema. Ha fatto parte del cast dei film Cenere e Fratelli unici ed è stata attrice protagonista in Emmanuel. Claudia Mancinelli ha fatto la sua apparizione anche in serie tv di successo come Un posto al sole, Non smettere di sognare e Che Dio c’aiuti oltre che nelle campagne pubblicitarie di Monte Paschi di Siena, Infostrada e Campari.

“Siamo molto felici, è stata una gara bellissima e difficilissima, lo sapevamo che sarebbe stato difficile. Un bronzo olimpico è una roba meravigliosa. Siamo orgogliose, abbiamo lavorato tantissimo, sicuramente ieri abbiamo fatto ancora meglio, però la gara è gara, siamo ripartite” – ha affermato Mancinelli dopo la gara.

“Sofia è stata bravissima a non mollare, qualsiasi medaglia non è scontata, specialmente in questo sport in cui per una piccola perdita perdi quattro posizioni. Ha recuperato e tenuto duro, la voleva e se l’è presa coi denti” – ha detto l’allenatrice di Sofia Raffaeli dopo la gara che ora si concederà qualche giorno di relax prima di rimettersi al lavoro per un nuovo quadriennio che si spera di coronare con l’oro della ginnasta di Chiaravalle a Los Angeles 2028. “Ora io vado in vacanza qualche giorno ma so già che dovrò legarla per farla riposare un po’: mi ha già chiesto di sentire nuove musiche per nuovi esercizi”.