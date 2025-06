Mara Venier festeggia il nipote, ma l’assenza del marito preoccupa i fan (VIDEO)

Mara Venier

Festa in famiglia per il piccolo Claudio

Mara Venier, storica conduttrice di “Domenica In”, ha condiviso sui social alcuni momenti della serata trascorsa per celebrare l’ottavo compleanno del nipote Claudio, figlio del secondogenito Paolo Capponi. Il compleanno si è svolto in un ristorante romano con parenti e amici, tra sorrisi, torta e candeline.

Nel video pubblicato su Instagram, Mara si mostra raggiante e affettuosa mentre guida i preparativi per il dolce e intona con gli altri il tradizionale “Tanti auguri”.

L’assenza che fa discutere

Tuttavia, i fan più attenti non hanno potuto fare a meno di notare una significativa assenza: quella di Nicola Carraro, marito di Mara. Il produttore cinematografico non compare in nessuno dei video della serata, facendo sorgere nuovi timori riguardo al suo stato di salute.

Carraro, infatti, ha attraversato un periodo complicato, ricoverato per alcune settimane in ospedale e costretto a muoversi in sedia a rotelle, come raccontato pubblicamente dalla stessa Venier.

Il legame tra Mara e Nicola

Il giorno successivo alla festa, la conduttrice ha però pubblicato una foto di coppia molto tenera, scattata probabilmente al mare, accompagnata dalla frase: «Noi per sempre, love». Lo scatto, in cui lei bacia il marito, sembra voler rassicurare tutti sull’unione della coppia, sposata dal 2006 e sempre molto affiatata, anche nei momenti più difficili.

Nonostante le difficoltà, Mara continua a mostrarsi forte e affettuosa, dedicando al marito parole piene d’amore: un messaggio di speranza per chi segue da vicino la loro storia.