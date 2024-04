Chi è la vincitrice di The Voice Senior: il trionfo di Diana Puddu, iscritta a sorpresa dal marito

Aveva lasciato il segno durante i Knock Out con un’interpretazioni da brividi del brano di Anna Oxa Un’Emozione da Poco. Diana Puddu del team Gigi D’Alessio ha vinto The Voice Senior 2024 con il 45% delle preferenze. La 60enne sarda l’ha spuntata su Mario Rosini (28,11%), Sonia Zanzi (16,11%) e Luca Minnelli (10,44%).

Il momento più atteso, Antonella non tenerci sulle spine! Vince la quarta edizione di #TheVoiceSenior…?! 🏆 @RaiUno @RaiPlay pic.twitter.com/F5aayYaWvv — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) April 5, 2024

Diana Puddu vince The Voice Senior 2024, Mario Rosini al secondo posto: ‘Era un sogno e forse adesso mi sto svegliando’

“Ho sempre detto che ero un sogno e forse adesso mi sto svegliando. In questo sogno ci porto tutti voi e tutte le persone che non sono arrivate fino a qua. Ora mi ritrovo con questa bella V, The Voice Senior, grazie” – ha riferito dopo essere stata proclamata vincitrice da Antonella Clerici.

Nel corso della finalissima Diana Puddu ha sfoderato altre due performance emozionanti con i brani É tutto un attimo (Anna Oxa) e Ti sento (Mattia Bazar) incassando giudizi positivi dai giudici ed elogi a go go sui social. “Con l’ultima esibizione ha strameritato la vittoria”. Altri hanno rimarcato che, rispetto a Mario Rosini che è un professionista del settore, la sessantenne ha una voce straordinaria pur essendo un’autodidatta.

Diana Puddu con il marito Paride

Diana Puddu è una casalinga originaria di Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari. “Casalinga, mamma, moglie e finisce lì. Faccio commissioni… Poi ci sono mamma e papà. Quando vado a fare la spesa la gente mi riconosce, sto vivendo un bellissimo sogno. La voce per me è far sentire l’anima” – aveva riferito la vincitrice di The Voice Senior 2024 che non ha mai studiato canto.

Diana Puddu la casalinga autodidatta della musica: ‘Di mia spontanea volontà non mi sarei mai iscritta, ci ha pensato Paride’

“Di mia spontanea volontà non mi sarei mai iscritta. Ci ha pensato mio marito che mi ha fatto questa sorpresa e io sono felice. Lui si chiama Paride ed è un bravissimo musicista. Con lui abbiamo questo trio e cantiamo per far divertire”. Gigi D’Alessio non aveva avuto alcun dubbio sulla sessantenne. “É la prima che voglio portare in finale con me”. Una scelta vincente con Diana Puddu che ha sbancato la concorrenza ed è salita sul gradino più alto del podio.