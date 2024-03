The Voice Senior, superstite Costa Concordia canta e stupisce: ‘Quella notte salvato dalla musica’

Ha convinto Clementino, Arisa e Gigi D’Alessio a girarsi sulle note di Piazza Grande di Lucio Dalla. Il musicista siciliano, di origini maltesi, Antonella Tonna ha lasciato ancor più esterrefatti i giudici di The Voice Senior quando ha raccontato la sua incredibile storia, nel corso della puntata dell’8 marzo, da sopravvissuto del naufragio della Costa Concordia all’Isola del Giglio la notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012.

Antonello Tonna pianista della Costa Concordia la notte del naufragio all’Isola del Giglio

“Ho 71 anni vengo da Catania e Acireale. Poi faccio il piano bar dal 1980, ho iniziato nel periodo bello della musica dal vivo. Ho girato tantissimo, ho fatto navi da crociera… Ho fatto Germania, Montecarlo, Capri. Taormina è casa mia” – ha riferito Antonella Tonna prima di raccontare cosa gli è accaduto in quella terribile notte di 22 anni anni fa. “É realtà, ero sulla Costa Concordia. Ti dico questo perché la musica mi è stata d’aiuto. Per salvarmi mi sono dovuto buttare a mare.

Ho iniziato a nuotare piano piano e ripetevo tra me e me devo stare calmo. Mentre nuotavo mi è venuta in mente Rhapsody in Blue di George Gershwin che avevo suonato prima. Questo mi ha rasserenato e da qui che nuotavo piano piano, l’ho fatto ancora più lentamente ed ho raggiunto l‘Isola del Giglio“.

‘Mi sono buttato a mare e mentre nuotavo per arrivare al Giglio mi è venuta in mente Rhapsody in Blue: mi ha rasserenato’

Antonello Tomma ha spiegato che da quel miracoloso salvataggio apprezza ancora più la vita. “Avevo finito il mio set musicale alle 21:30. Alle 21:45 sentiamo un rumore fortissimo di acciaio e non capivamo, poi il blackout, i sette fischi brevi e uno lungo, cioè emergenza. La nave ha cominciato a piegarsi e io vedevo l’acqua che entrava e saliva. Il mio amico batterista era con me a braccetto, io poi ho deciso di buttarmi in mare, lui non si è gettato. L’hanno trovato nella nave dopo due mesi, aveva solo 30 anni”.

Il 71enne ha aggiunto che indossava ancora il vestito dell’esibizione quando si è lanciato in acqua senza esitazioni. Dopo le arringhe dei coach Antonella Tomma ha deciso di entrare a far parte del team di Gigi D’Alessio alle blind auditions di The Voice Senior. “Quest’estate sono stato al concerto di Gigi a Taormina con la mia carissima amica Rosa Maria e mi è piaciuta tantissimo la sua spontaneità e la sua musicalità”.