Chi è Manu di Temptation Island, lo sfogo: ‘Mi sento quasi discriminato’, Isabella chiede il falò

Una relazione messa a dura prova da differenti stili di vita e il timore di non poter assicurare alla fidanzata un tenore di vita agiato. Manuel Marascio ha lasciato il segno conquistando i telespettatori di Temptation Island con tanti fan del reality dei sentimenti che hanno puntato l’indice su Isabella Recalati.

Lo sfogo di Manuel Marascio a Temptation Island: ‘Isabella dice che il tranviere non è più un lavoro’

Nel corso della puntata di lunedì 26 giugno il 28enne ha raccontato i sacrifici che sta facendo per trovare stabilità lavorativa e vivere dignitosamente non nascondendo il suo disagio per il comportamento della partner. “Ora faccio il tranviere e studio per diventare istruttore di scuola guida ma lei dice che il mio non è più un lavoro e che non lo vuole fare più nessuno. Sostiene anche che non è un lavoro impegnativo quando lei invece spesso si alza tardi e trascorre mattinate senza fare nulla” – ha spiegato il giovane, originario di un quartiere popolare di Milano.

“Lei mi dice che per vivere a Milano bisogna guadagnare almeno 6000 euro al mese e che l’amica ha un attico da un milione di euro. Non voglio sentirmi inferiore a lei e cerco sempre di non farle mancare niente. A fine mese resto senza un euro per portarla al ristorante. Non compro niente per me ” – ha aggiunto Manuel sottolineando che Isabella Recalcati le fa pesare tante cose arrivando a sentirsi quasi discriminato anche per le persone che frequenta.

Manu e Isabella protagonisti della decima edizione di Temptation Island

Dall’altra parte la fidanzata non ha gradito la presa di posizione di Manu ed ha chiesto subito il falò di confronto. “Eravamo venuti qui per affrontare questo problema. Lui non comprende che lo faccio per spronarlo, perché voglio vederlo realizzato”. La coppia protagonista della decima edizione di Temptation Island è fidanzata da tre anni e mezzo.

Prima di lavorare come tranviere Manuel Marascio ha lavorato come cameriere in un ristorante e poi ha trovato occupazione in un McDonald del milanese. Il ventottenne è anche un grande appassionato di sport e milita in una squadra di calcio a 5, la Fc Tennent’s.