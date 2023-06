Rieti, auto si schianta contro muro: Martina Ventura muore di rientro dal concerto di Tiziano Ferro

Aveva appena vissuto l’emozione di assistere dal vivo al concerto del suo cantante preferito. La 26enne Martina Ventura, originaria di Marcetelli ma residente a Rieti, ha perso la vita la notte tra sabato 24 e domenica 25 giugno mentre rientrava in auto a casa dopo aver seguito il concerto di Tiziano Ferro allo stadio Olimpico di Roma

Martina Ventura si era recata in compagnia del fidanzato al concerto di Tiziano Ferro all’Olimpico

La Renault Clio guidata dal fidanzato 28enne si è schiantata, intorno alle 6:30, contro un muro, per cause in corso d’accertamento, tra via della Pisana e via Morelli. Martina Ventura è morta sul colpo mentre il partner è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale San Camillo. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i vigili del gruppo Cassia. Disposta l’autopsia per la vittima che sarà eseguita al Policlinico Gemelli.

Martina Ventura

La 26enne è morta sul colpo, ferito il partner: negativo all’alcol test ed al tossicologico

Il conducente della vettura è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito che sono risultati negativi. Incredulità e cordoglio a Marcetelli per la scomparsa di Martina. In tanti hanno ricordato la 26enne sui social. “ei stata una delle persone più dolci e gentili che abbia mai conosciuto in vita mia” – ha scritto un’amica. La giovane è stata anche ricordata a Rieti nella processione dei Ceri, che per alcuni minuti ha fatto sosta davanti al portone di via Nuova.