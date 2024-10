Chi l’ha visto, 94enne cerca la moglie 54enne sparita dopo le nozze: partecipò a C’è posta per te

Nel 2021 aveva chiesto aiuto a C’è posta per te per ritrovare Elena, un amore del passato che, nonostante l’intervento di Maria De Filippi non è riuscito a ritrovare. A distanza di tre anni Pasquale Stefano Mella, 94 anni, si è a Chi l’ha visto per lanciare un appello per rintracciare la moglie scomparsa, una donna di origini cubana più giovane di oltre 30 anni.

Stefano con la moglie il giorno delle nozze

Stefano Mella due volte a C’è posta per te: ‘La prima volta per cercare la mia ex fidanzata’

“Amore ti voglio bene, lo sai che ti voglio bene. Mi stai facendo soffrire e io non posso soffrire a 94 anni. Mi hai detto che volevi venire in Italia e che eri contenta di stare con me. Adesso mi hai tradito perché sei andata via. Queste cose non si fanno se vuoi davvero bene a una persona” – ha riferito l’uomo originario di Leni sull’isola di Salina, nelle Eolie.

“Sono andato a Canale 5 per 4 anni di seguito per trovare una donna”. Stefano partecipò anche nel 2022 a C’è posta per te per cercare moglie ma fu rifiutato. Poi è stato anche nel parterre di Uomini e Donne. “Mi sono sposato tre volte ed ho 4 figli. Mi sono rivolto a Maria De Filippi perché cercavo la mia ex fidanzata. La trovai, ne sono sicuro, ma lei disse che non mi conosceva. Maria mi disse vediamo se c’è qualcuno che ti scrivi ed ho conosciuto una signora di Catania con la quale ho convissuto ma quando è venuto mio figlio dalla Germania per conoscerla mi ha detto che non era adatta per me”.

Le nozze di Stefano in Angola

Stefano ha spiegato che il figlio, che vive a Berlino, gli ha proposto di conoscere un’altra donna di 54 anni. “Mi disse che la cugina della sua compagna cubana era vedova e si voleva sposare ma che doveva andare a Luanda, in Angola, in quanto non poteva muoversi”. L’uomo ha spiegato di essersi recato da solo in Africa per realizzare il sogno di sposarsi e non vivere più da solo. “Mi piaceva, mi diceva amore e tante belle parole. Si chiama Niurka ma io la chiamo amore”. La favola d’amore però non ha un lieto fine. Al rientro in Italia la 54enne cubana ottiene il permesso di soggiorno e parte quasi subito per un viaggio.

Il 94enne ha sposato in Angola una cubana su suggerimento del figlio: ‘Ho speso 15mila euro per lei e ora è sparita’

“Dopo un mese e mezzo mi dice che vuole andare a conoscere la cugina a Berlino. Le chiesi di restare per non restare nuovamente da solo ma alla fine gli ho pagato il viaggio”. La donna è rientrata a Salina solo dopo le insistenze di Pasquale Stefano Mella ma dopo poco è partita subito per Cuba. “Per lei ho speso oltre 15000 euro”. Il 94enne si è rivolto a Chi l’ha visto nella speranza di avere notizie di Niurka precisando che ha anche preparato i documenti per il divorzio. Nonostante ciò non ha perso la speranza di trovare una partner con la quale vivere convivere nella sua Salina ed ha lanciato un appello a Chi l’ha visto per trovare la dolce metà.