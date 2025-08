Eleonora Boi, morsa da uno squalo a Puerto Rico: ‘Attacco improvviso a Isla Verde’, è incinta

Eleonora Boi aggredita da uno squalo a Portorico

Attacco improvviso a Isla Verde: ferita Eleonora Boi, incinta e in vacanza con Danilo Gallinari

Momenti di puro terrore per Eleonora Boi, 39 anni, giornalista sportiva di origini sarde e moglie del cestista italiano Danilo Gallinari. La donna è stata aggredita da uno squalo a Isla Verde, spiaggia esclusiva nella zona di Carolina, Puerto Rico, mentre si trovava in acqua. L’attacco le ha provocato una ferita aperta alla coscia destra.

Fortunatamente le sue condizioni sono stabili, e la notizia è stata confermata dalle autorità locali e rilanciata da Mediaset Sport e da Wapa TV.

L’intervento dei soccorsi: immediato il trasferimento in ospedale

Dopo l’attacco, i soccorsi sono scattati in pochi minuti grazie all’intervento della polizia municipale di Carolina, che pattuglia regolarmente il litorale con i bagnini. Eleonora è stata trasferita al Centro Medico Rio Piedras per ricevere cure adeguate.

A confermare che la ferita fosse compatibile con un morso di squalo, è stata la biologa Nilda Jiménez del Dipartimento delle Risorse Naturali e Ambientali. In questo periodo, infatti, nelle acque basse si concentrano gli squali nutrice (tiburón gata) in fase di accoppiamento, rendendo più frequenti gli avvistamenti e i rischi per i bagnanti.

“Sulla base delle fotografie forniteci, riteniamo che le sue caratteristiche possano essere compatibili con quelle di uno squalo, ma per convalidarlo sarebbero necessarie una serie di analisi. A tal fine, è stato richiesto al personale medico di fornire campioni che, se disponibili, saranno analizzati tempestivamente”.

‘Il giorno più brutto della mia vita’

“È stato il giorno più brutto della mia vita, forse aveva ragione mia nonna Nella quando diceva ‘su mari esti traitori’. Non avrei mai pensato che avrei potuto essere attaccata da uno squalo e per giunta mentre mi trovavo vicino alla riva e in una spiaggia super affollata. Fortunatamente, io e il mio bambino stiamo bene, sono soccorsa prontamente e l’intervento chirurgico per rimettere a posto la mia povera gamba mangiucchiata è andato bene. Per quanto riguarda lo squalo avrà presto notizie dai miei legali” – ha commentato con un pizzico di ironia Eleonora Boi la sua disavventura a Porto Rico.

“Ringrazio tutti voi per il grande affetto e vi ringrazio per esservi preoccupati per noi con un messaggio o una preghiera – ha scritto su Instagram. “Ringrazio mio marito che nonostante abbia sposato Fantozzi-Boi mi ha dato tutto il suo amore e tanto coraggio”.

Chi è Eleonora Boi: una carriera nel giornalismo sportivo e una vita tra Italia e Stati Uniti

Nata a Cagliari il 21 luglio 1986, laureata in Scienze Politiche, Eleonora Boi ha iniziato prestissimo la sua carriera televisiva. Già a 19 anni lavorava per Sportitalia, per poi collaborare con Mediaset e diventare volto di Sport Mediaset Champions League e SI Basket.

Ha anche partecipato a Miss Italia, arrivando tra le prime dieci. Dopo l’inizio della relazione con Danilo Gallinari nel 2017, ha scelto di trasferirsi negli Stati Uniti, dove ha continuato il suo lavoro da freelance e creatrice di contenuti su Instagram e Twitch, con il format Occhi di Calcio.

La coppia si è sposata a Cagliari nel 2022 e ha due figli, Anastasia e Rodolfo, di 4 e 2 anni. Un terzo figlio è in arrivo.