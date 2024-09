Fedez tira in ballo l’ex nelle barre del dissing, Tony Effe annuncia l’uscita del brano Chiara (VIDEO)

Il dissing tra Fedez e Tony Effe si infiamma a colpi di barre. Dopo i primi scambi al veleno, il rapper milanese ha deciso di non usare più mezzi termini, dedicando al collega un brano dal titolo inequivocabile: ‘Infanzia difficile di un benestante’.

Le barre al vetriolo di Fedez nel dissing con Tony Effe: ‘Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi’

L’artista reduce dal successo estivo Sesso e samba con Gaia a sua volta ha annunciato il brano Chiara: ”fuori sabato (21 settembre) ovunque” – scrive il rapper. Barre che arrivano a seguito del dissing dell’ex giudice di X Factor – pubblicato in queste ore su YouTube e diventato subito virale sul web – in cui canta “scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi, quelli come te io li chiamo infami“. Ma il rapper romano ha sempre smentito il presunto flirt con la Ferragni: “è solo un’amica”

Fedez ha puntato sulla presunta ‘street credibility’ di Tony Effe, spesso criticato per le sue dichiarazioni. Durante un’intervista al podcast ‘Passa dal Bsmt’ aveva infatti raccontato “Sono un povero del centro”. E parlando della sua adolescenza nel rione Monti, a Roma ha fatto indignare i social con: “quando frequentavo il liceo, mio padre mi dava 150 euro a settimana di paghetta.

Tony Effe ha annunciato l’uscita del brano Chiara per sabato 21 settembre

Nel senso, che ci dovevo fare?”. Fedez non si lascia sfuggire l’occasione e ironizza senza pietà: “Sei quello famoso per una borsetta/ Sono tuo padre, ti do la paghetta/ Una storia di strada davvero intrigante/L’infanzia difficile di un benestante (Ahahah)”. E ancora: “Andavi a calcetto insieme a Damante/ Nel ruolo di infame, non di attaccante”. Il dissing, pubblicato su YouTube, ha già superato 1,6 milioni di visualizzazioni, schizzando in cima alle tendenze. La risposta di Tony Effe? Un laconico “Che imbarazzo” postato tra le sue storie Instagram.