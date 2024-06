Chiara Ferragni: il legale interviene sulla presunta richiesta da 40mila euro al mese, lo sfogo di Fedez

La presa di posizione dell’avvocato di Chiara Ferragni dopo un’indiscrezione di Dillinger News di Fabrizio Corona sulla richiesta di alimenti dell’imprenditrice digitale a Fedez. Il portale dell’ex re dei paparazzi aveva parlato di una cifra che si aggirava intorno ai 40mila euro al mese sottolineando che i due legali di peso dell’influencer avevano già depositato la domanda di divorzio.

Il legale di Chiara Ferragni smentisce l’indiscrezione del sito di Fabrizio Corona sulla richiesta di alimenti per 40mila euro al mese

Pronta la replica dell’avvocato Daniela Missaglia che ha parlato di informazioni mendaci in una nota stampa. “Diffida a cessare ogni attività di divulgazione e diffusione di notizie senza fondamento in merito alla vicenda personale della signora Chiara Ferragni” – riferisce in una nota la legale dell’imprenditrice. Nel frattempo Fedez si è congedato da Muschio Selvaggio e in un’intervista rilasciata a GrenBaud su Twitch ha parlato di una relazione che era diventata “tossica in cui ci facevamo del male a vicenda”.

Poi ha confermato i rapporti tutt’altro che idilliaci con alcune persone che erano vicine a Chiara Ferragni. “Persone che non mi sono mai andate a genio e di cui mi sono fortunatamente liberato, perché poi quando chiudi una relazione chiudi con la persona e con tutta la cerchia. E io non ho mai fatto segreto che non ho mai sopportato l’ambiente circostante: non uscivo perché non mi piacevano le persone con le quali dovevo uscire o fare vacanza“.

Fedez su Twitch: ‘Relazione tossica, ci facevamo male a vicenda’

Dal momento della chiusura della relazione il rapper non vede più il golden retriever Paloma. “Paloma non ce l’ho io, ma che devo fare, devo piangere? È ovvio che è una cosa che non mi fa piacere e di cui non sono felice. Avevo un cane di cui mi prendevo prevalentemente cura io, se non esclusivamente. E non lo vedo più”.