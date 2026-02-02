Brando Ephrikian replica a Raffaella Scuotto e annuncia azioni legali: ‘Accuse infondate’

Raffaella e Brando si sono lasciati

L’ex tronista di Uomini e Donne risponde alle accuse

Dopo giorni di clamore mediatico, Brando Ephrikian ha deciso di rompere il silenzio sulle gravi accuse mosse dalla sua ex fidanzata Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La giovane aveva dichiarato di essere stata vittima di violenza fisica e psicologica durante la relazione con l’ex tronista, scatenando un acceso dibattito online e dividendo l’opinione pubblica.

Ephrikian ha affidato la sua versione dei fatti a un video pubblicato sui suoi canali social, scegliendo un tono pacato ma deciso. “In questi giorni stanno circolando dichiarazioni e accuse molto gravi e diffamanti che mi riguardano”, ha aperto l’ex tronista, sottolineando la delicatezza del tema: “Credo profondamente che ogni forma di violenza, fisica e psicologica, sia un tema serio e da non banalizzare mai. Le donne che subiscono realmente violenza meritano ascolto, tutela e verità sempre”.

Le accuse e la difesa di Ephrikian

Brando ha ribadito con forza la propria estraneità ai fatti contestati:

“Sento il dovere di chiarire che le accuse mosse nei miei confronti non trovano alcun riscontro nei fatti e non corrispondono alla realtà. In modo altrettanto grave sono state diffuse delle conversazioni private che includono terze persone senza alcun consenso, in violazione della privacy e della dignità di chi nulla ha a che fare con questa vicenda”.

Secondo l’ex tronista, l’ondata mediatica ha superato la realtà dei fatti, trasformando il dibattito in giudizi, supposizioni e condanne preventive: “Non comprendo l’origine di queste accuse, né il motivo per cui arrivano oggi, in questo modo e con questa violenza comunicativa. Posso solo ribadire con assoluta serenità che non ho mai esercitato alcuna forma di pressione, abuso o comportamento violento”.

Privacy violata e conversazioni diffuse

Un punto centrale della difesa di Ephrikian riguarda la diffusione di conversazioni private in cui sarebbero coinvolte terze persone estranee alla vicenda. “È un comportamento grave che viola privacy e dignità. Persone che non hanno nulla a che fare con questa storia sono state trascinate in questo clamore mediatico”, ha sottolineato l’ex tronista, evidenziando come il dibattito pubblico stia mettendo in secondo piano la verità dei fatti.

Possibili azioni legali e appello alla responsabilità

Brando Ephrikian ha confermato di valutare azioni legali dopo le accuse di Raffaella Scuotto, ma con un approccio prudente e rispettoso:

“Sto valutando ogni eventuale iniziativa giudiziaria nel rispetto della verità e di tutte le persone coinvolte, senza alimentare odio né scontri pubblici”.

L’ex tronista ha concluso il suo intervento con un appello chiaro:

“Chiedo che venga riconosciuto a donne e uomini il diritto di non essere giudicati colpevoli prima che i fatti parlino”.

In chiusura, ha ringraziato chi gli ha mostrato vicinanza in queste ore difficili, ribadendo la volontà di affrontare la vicenda con dignità e fiducia nella verità.

Una vicenda al centro dell’attenzione mediatica

Il caso tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto continua a catalizzare l’attenzione dei media, tra dichiarazioni contrapposte e accuse pesanti. La vicenda resta aperta e potrà avere sviluppi sia sul piano giudiziario sia su quello mediatico, con l’ex tronista pronto a difendere la propria reputazione e a far valere i propri diritti in tribunale.