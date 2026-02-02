Fabrizio Corona sfida tutti e ripubblica la puntata di Falsissimo, nuovo affondo contro Gerry Scotti

Fabrizio Corona

Corona non si ferma: nuovo capitolo di “Falsissimo” su YouTube

Fabrizio Corona continua a far parlare di sé, sfidando la legge e i colossi mediatici. Nonostante diffide, denunce e un provvedimento del Tribunale civile di Milano, l’ex re dei paparazzi ha pubblicato nuovamente sul canale YouTube del suo format “Falsissimo” la puntata in cui attacca alcuni noti conduttori di Mediaset, tornando a concentrarsi su Alfonso Signorini.

Nei giorni scorsi Mediaset, attraverso una diffida per violazione di copyright, aveva ottenuto la rimozione della puntata incriminata. Ma Corona, noto per il suo stile da guerriero dei social, non si è arreso: stasera ha rilanciato il video, titolandolo “Il prezzo del successo – parte nuova finale”, specificando sin dall’inizio: “Rimettiamo qui la puntata intera senza le immagini contestate”.

Le accuse e le diffide: cosa ha deciso il Tribunale civile di Milano

Il giudice civile Roberto Pertile, con un provvedimento di inibitoria, aveva imposto a Corona di rimuovere i contenuti considerati diffamatori nei confronti di Signorini, vietandogli di pubblicarne altri e ordinando la consegna del materiale. I legali dell’ex agente fotografico avevano subito denunciato alcune violazioni, annunciando reclamo contro l’ordinanza.

Ma Corona non si è fermato e ha deciso di inserire nella puntata anche nuove accuse, ampliando il focus sul cosiddetto “sistema di ricatti e favori sessuali” legato al conduttore di Mediaset. Una mossa che, inevitabilmente, riaccende la polemica e richiama l’attenzione di giornali, social e tribunali.

Il contenuto della puntata e le reazioni social

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Corona, la nuova versione della puntata contiene materiale già noto ma senza le immagini contestate da Mediaset, più un’aggiunta dedicata a Signorini. L’ex paparazzo, con il suo stile provocatorio e diretto, rilancia così la tensione con i media e i social, dove il dibattito si è già acceso.

In parallelo, sono aperti diversi filoni di indagine in Procura: dalle accuse di revenge porn e diffamazione a carico di Corona, fino alla tranche che coinvolge Signorini per presunta violenza sessuale ed estorsione, denunciato da Antonio Medugno. Non solo: manager di Google risultano indagati per concorso in diffamazione e ricettazione, legando il caso a una rete più ampia di responsabilità digitale e mediatiche.

‘Gerry Scotti si sente al di sopra delle parti’

Nella nuova puntata Fabrizio Corona fa ascoltare una telefonata con Stefano Bettarini che fa riferimento a un audio che è pronto a mettere a disposizione dell’autorità giudiziaria se richiesto. E poi nuove stoccate a Gerry Scotti facendo riferimento alle esternazioni del conduttore dei giorni scorsi.

«É dispiaciuto per le ragazze. Si sente al di sopra delle parti. Come se Weinstein si fosse detto dispiaciuto», accostando Scotti al produttore hollywoodiano condannato per abusi sulle aspiranti attrici. Ha poi aggiunto: «Avete visto le immagini che girano sul web? Se le mostro mi bloccano tutto». Dall’altra parte numerose ex letterine nei giorni scorsi hanno smentito la tesi dell’ex re dei paparazzi.