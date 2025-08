Francis Ford Coppola ricoverato a Roma, intervento al cuore per il regista premio Oscar

Francis Ford Coppola

Ricovero al Policlinico di Tor Vergata

Francis Ford Coppola, il leggendario regista statunitense premio Oscar noto in tutto il mondo per capolavori come Il Padrino e Apocalypse Now, è stato ricoverato nella giornata di oggi, martedì 5 agosto, al Policlinico di Tor Vergata, a Roma. Secondo quanto appreso da fonti sanitarie e riportato da Ansa e LaPresse, l’86enne regista si è recato in ospedale per un intervento programmato al cuore, ma subito dopo il suo arrivo avrebbe manifestato una lieve aritmia cardiaca, motivo per cui è stato prontamente messo sotto osservazione.

Dall’Italia con amore: la passione per il Bel Paese

Il ricovero giunge a poche settimane dalla sua ultima visita pubblica in Italia. A metà luglio, infatti, Coppola era stato ospite d’onore del Magna Graecia Film Festival a Soverato, in Calabria, dove aveva presentato il suo ambizioso film Megalopolis. Durante l’evento, accolto da una folla entusiasta, aveva tenuto un discorso rivolto ai giovani:

“I giovani mi dicono che il mondo è un disastro, ma io rispondo che non c’è nessun problema che l’uomo non possa risolvere. Dobbiamo costruire un nuovo grande futuro, e farlo insieme per il bene dei nostri figli.”

Coppola ha trascorso gran parte dell’estate in Italia anche per ricerche di location per un nuovo progetto cinematografico previsto per l’autunno. Il suo legame con il nostro Paese è profondo e radicato: il nonno, Agostino Coppola, era originario di Bernalda, in Basilicata, e proprio nel borgo lucano il regista ha acquistato e restaurato un antico palazzo, oggi trasformato in un lussuoso albergo boutique.

Il ritorno con Megalopolis e il documentario in arrivo

Dopo anni lontano dalla regia, Coppola è tornato al centro della scena cinematografica con Megalopolis, un film autofinanziato con un budget di oltre 120 milioni di dollari, presentato al Festival di Cannes 2024. L’opera, visionaria e controversa, ha suscitato reazioni contrastanti ma ha confermato l’instancabile spirito innovativo del cineasta.

La lavorazione del film diventerà anche protagonista di un documentario: Megadoc, diretto da Mike Figgis, sarà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2025.

La salute al centro dell’attenzione

Nonostante l’età avanzata, Francis Ford Coppola ha continuato a viaggiare tra gli Stati Uniti e l’Europa per promuovere il suo ultimo lavoro. Solo pochi giorni fa si trovava a Portland, per un evento legato a Megalopolis. Il ricovero a Roma, pur trattandosi di un intervento programmato, ha inevitabilmente sollevato preoccupazioni tra i fan e nel mondo del cinema internazionale.

Fonti vicine alla famiglia e allo staff del regista fanno sapere che l’intervento al cuore, previsto nelle prossime ore, sarà eseguito da uno dei reparti specializzati del Policlinico di Tor Vergata e che le condizioni cliniche sono sotto controllo.

Una leggenda in continua evoluzione

Francis Ford Coppola rappresenta una delle figure più influenti della storia del cinema moderno. Oltre ai numerosi Oscar e riconoscimenti internazionali, il suo contributo all’arte visiva continua a essere centrale anche a 86 anni. La sua presenza in Italia, le parole rivolte ai giovani e la voglia di reinventarsi con progetti nuovi sono la prova che la passione creativa non conosce età.

Tutti gli occhi restano ora puntati su Roma, nella speranza di ricevere presto buone notizie sulle sue condizioni.