Premio Oscar 2025: la clamorosa gaffe su Alain Delon, Morgan Freeman ricorda Gene Hackman

Gaffe dell’Academy Awards nella notte degli Oscar 2025. Nel video trasmesso nel segmento ‘In Memoriam‘, quello che celebra le stelle del cinema morte tra il 2024 e il 2025, manca il nome di Alain Delon. L’attore francese è morto lo scorso 18 agosto a 88 anni. Nessuna menzione neanche per l’italiana Sandra Milo, scomparsa l’11 marzo 2024 e Philippe Leroy.

Alain Delon e Philippe Leroy dimenticati nel video In Memoriam

L’attore e produttore cinematografico Morgan Freeman ha omaggio a Gene Hackman trovato morto venerdì 28 febbraio nella sua villa in New Mexico in circostanze misteriose. Ho perso un caro amico. Ho avuto il piacere di recitare con lui in due film: Gli spietati e Suspicion. Ha vinto due Oscar, ma cosa più importante, ha conquistato il cuore degli amanti del cinema di tutto il mondo” – ha riferito.

“Gene diceva sempre: ‘Non penso alla mia posterità. Spero solo che la gente si ricordi di me come di qualcuno che ha cercato di fare un buon lavoro’. Quindi penso di parlare a nome di tutti noi quando dico: “Gene, sarai ricordato per questo e per molto altro”. Riposa in pace amico mio.”

Morgan Freeman pays tribute to his “dear friend” Gene Hackman: “He received two Oscars but more importantly he won the hearts of film lovers all over the world.”#Oscarshttps://t.co/nl9CxOviL4 pic.twitter.com/LA4voHhYf6 — ABC News (@ABC) March 3, 2025