Cosa sta succedendo a Belen Rodriguez, avvistata in una clinica a Padova

L’ultimo post su Instagram risale al 2 ottobre ed anche le Stories sono sempre più rare. Cosa sta succedendo a Belen Rodriguez. Secondo alcune indiscrezioni la show girl si è trasferita a Brescia per iniziare a convivere con il nuovo partner, Elio Lorenzoni.

Una svolta radicale visto che avrebbe lasciato Santiago e Luna Marì con i papà e i nonni. Rumors che la show girl non ha confermato. Nelle ultime ore è emersa, però, una nuova indiscrezione. Secondo Il Gazzettino di Padova Belen sarebbe stata avvistata in una nota clinica di Padova che non ha né confermato né smentito l’indiscrezione.

“Non diamo informazioni sui pazienti” – hanno precisato dalla struttura. Da settimane si rincorrono voci sullo stato di salute dell’ex conduttrice di Tu si que vales con Fabrizio Corona che ha riferito più volte che l’ex sta vivendo un momento delicato dopo le stoccate in tv di Alessandro Cattelan per l’ospitata saltata in extremis.

Tra l’altro durante la puntata di Stasera c’è Cattelan di martedì 10 ottobre i giocatori della Nazionale italiana di volley hanno donato una maglietta azzurra al conduttore con il nome di Belen. “Così verrà in trasmissione per ritirarla”. Prima di centellinare i suoi interventi social l’argentina aveva risposto ad un’utente che aveva evidenziato il suo dimagrimento. “Ho attraversato un momento difficile ed ho perso diversi chili ma tranquilli sto mangiando tanto”.