Belen sta male? La show girl rompe il silenzio e risponde alle critiche social

Nei giorni scorsi alcune foto condivise su Instagram e le esternazioni di Fabrizio Corona avevano allarmato i fan di Belen Rodriguez. Negli scatti la show girl appariva visibilmente dimagrita con diversi follower che le avevano chiesto cosa fosse accaduto.

Belen Rodriguez appare dimagrita sui social, Fabrizio Corona lancia l’allarme dopo le stoccate di Catellan: ‘Sta male’

L’argentina aveva spiegato di aver vissuto mesi difficili – il riferimento è alla nuova separazione con Stefano De Martino– e che aveva perso 7 chili ma aveva subito tranquillizzato i suoi follower sottolineando che “stava mangiando come una pazza”.

Nonostante ciò le voci sul precario stato di salute dell’argentina si sono moltiplicate in un momento che sembrava felice con Belen che aveva trovato nuovamente l’amore con l’imprenditore Elio Lorenzoni.

Successivamente ha saltato l’ospitata a Stasera c’è Catellan per problemi di salute con annessa polemica del conduttore e replica al vetriolo di Corona che ha confermato che l’ex non stava bene. “Oggi lei ha bisogno di aiuto ma non entriamo nelle sue cose perché non voglio fare gossip. Ma lei può recuperare, può riprendersi” – ha spiegato l’ex re dei paparazzi.

La show girl argentina replica agli haters con una frase del regista Elio Germano

Nelle ultime ore Belen Rodriguez è uscita allo scoperto dopo giorni di silenzio con una frase dell’attore e regista Elio Germano. “Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l’esercizio di mettersi nei panni degli altri ci può far diventare una società migliore”.