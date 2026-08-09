Tutti aspettano Cristiano Ronaldo e Georgina davanti alla cattedrale: ma il matrimonio era di un’altra coppia

La coppia sorpresa per la folla davanti alla chiesa, pensavano si trattasse delle nozze di Ronaldo con Georgina

Centinaia di fan si sono radunati a Funchal convinti di assistere alle nozze del fuoriclasse portoghese. Poi la sposa è arrivata e la sorpresa è stata clamorosa

Per ore Funchal è stata convinta di assistere al matrimonio di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. Centinaia di curiosi e tifosi si sono infatti radunati davanti alla Cattedrale di Sé, nella città natale del campione portoghese, aspettando l’arrivo della coppia. Peccato che all’altare non ci fossero Ronaldo e Georgina.

La sposa attesa dalla folla era in realtà Nicole, pronta a sposare il suo compagno Fábio. Una clamorosa coincidenza alimentata dalle indiscrezioni circolate nelle ore precedenti e che ha trasformato un normale matrimonio portoghese in un evento seguito da giornalisti, turisti e curiosi.

La folla davanti alla Cattedrale di Sé

Le voci su un possibile matrimonio tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez avevano iniziato a circolare con insistenza, nonostante la famiglia del calciatore avesse già smentito pubblicamente l’ipotesi che le nozze fossero fissate per sabato.

La smentita, però, non è bastata a fermare la curiosità dei sostenitori del capitano del Portogallo. In tanti si sono riversati nel centro di Funchal, alcuni con il cellulare già pronto per immortalare l’arrivo della coppia.

La Cattedrale di Sé è diventata così il punto di riferimento di una vera e propria attesa collettiva. Ogni movimento dentro e fuori dalla chiesa veniva osservato con attenzione, nella speranza che da un momento all’altro comparissero Ronaldo e Georgina.

Poi è arrivata la sposa.

Nicole scambia il suo matrimonio per quello di Ronaldo

Quando la donna è comparsa davanti alla cattedrale, la situazione è diventata immediatamente chiara: non era Georgina Rodríguez.

La sposa era Nicole, che quel giorno avrebbe dovuto sposare Fábio. La presenza di centinaia di persone all’esterno della chiesa ha inevitabilmente complicato anche il suo ingresso.

La stessa Cattedrale di Sé ha raccontato sui propri canali social il particolare episodio, facendo le congratulazioni ai due sposi e spiegando che, dopo la confusione provocata dalla presenza di giornalisti e turisti, era stato finalmente possibile chiudere la chiesa e celebrare la cerimonia.

In un altro messaggio, la cattedrale ha sottolineato quanto fosse stato difficile per la sposa riuscire a entrare nella chiesa a causa della folla radunata all’esterno.

Gli invitati: «Ci sentiamo delle celebrità»

Anche gli invitati al matrimonio di Nicole e Fábio si sono ritrovati improvvisamente al centro dell’attenzione.

La situazione, invece di rovinare la giornata agli sposi, è stata presa con una certa ironia da alcuni presenti. Uno degli invitati ha scherzato sul fatto di sentirsi ormai una celebrità, proprio per l’enorme interesse suscitato dalla cerimonia.

Il paradosso era evidente: tutti aspettavano una coppia che non sarebbe mai arrivata, mentre la vera protagonista della giornata rischiava di essere oscurata da una voce nata sui social e rilanciata dai media.

La scena ha comunque prodotto un curioso effetto collaterale: Nicole e Fábio si sono ritrovati con una congregazione decisamente più numerosa di quella che probabilmente avevano immaginato.

Ronaldo reagisce con ironia alle nozze “sbagliate”

La vicenda è arrivata inevitabilmente anche a Cristiano Ronaldo.

Il fuoriclasse portoghese, informato del raduno di persone davanti alla cattedrale in attesa delle sue presunte nozze, ha reagito con ironia sui social, commentando un post relativo all’accaduto con una serie di emoji che esprimevano una risata.

Un modo per confermare, almeno indirettamente, che il matrimonio tanto atteso a Funchal non era il suo.

Per Ronaldo e Georgina, dunque, nessuna cerimonia a Madeira in questo fine settimana. La coppia si è fidanzata nell’agosto dello scorso anno e il calciatore aveva regalato alla compagna un importante anello di fidanzamento.

La data delle nozze, però, resta ancora un mistero.

La vera coppia ha avuto comunque il suo giorno speciale

Alla fine, nonostante la confusione, la giornata è rimasta quella di Nicole e Fábio, protagonisti inconsapevoli di una storia destinata probabilmente a essere ricordata a lungo.

La loro cerimonia ha attirato un’attenzione completamente inattesa, trasformando per qualche ora il matrimonio in uno degli appuntamenti più osservati di Funchal.

E mentre la folla cercava inutilmente di scorgere Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, la vera sposa è riuscita finalmente a raggiungere l’altare.

Per Ronaldo, invece, resta ancora da capire quando arriverà davvero il momento di pronunciare il fatidico sì.