John Goodman irriconoscibile a 74 anni: la foto al supermercato svela la trasformazione della star de Il grande Lebowski

John Goodman

L’attore è stato fotografato per caso da David DeLuise durante un incontro in un supermercato

John Goodman torna a far parlare di sé, ma questa volta non per un nuovo film. A sorprendere i fan è una fotografia scattata quasi per caso in un supermercato, dove l’attore è comparso accanto al collega David DeLuise mostrando un aspetto molto diverso da quello con cui il pubblico lo ha conosciuto.

Il 74enne, celebre per film come Il grande Lebowski e I Flintstones, appare sorridente e in ottima forma. A colpire, soprattutto, è la sua notevole trasformazione fisica, frutto di un percorso iniziato molti anni fa e proseguito con costanza.

L’incontro casuale al supermercato

A immortalare il momento è stato proprio David DeLuise, che ha incontrato Goodman mentre si trovava tra le corsie di un supermercato.

Il selfie pubblicato sui social ha immediatamente attirato l’attenzione dei suoi follower. DeLuise ha accompagnato la fotografia con parole cariche di entusiasmo, ricordando quanto Goodman abbia rappresentato per lui durante l’infanzia.

Il volto sorridente dell’attore ha conquistato i fan, ma molti commenti si sono concentrati soprattutto sulla sua nuova silhouette.

Per chi lo ricorda nei suoi ruoli più celebri, infatti, il cambiamento è particolarmente evidente. Alcuni utenti hanno persino chiesto conferma che l’uomo nella fotografia fosse davvero Goodman.

Da 180 chili a una trasformazione radicale

La trasformazione dell’attore non è però recente. Goodman ha intrapreso il suo percorso di cambiamento molti anni fa, dopo aver raggiunto un peso che aveva iniziato a rappresentare un serio problema per il suo stile di vita.

Nel periodo più difficile era arrivato a pesare circa 180 chili. Da allora ha progressivamente modificato le proprie abitudini, riuscendo a perdere complessivamente circa 90 chili.

Un risultato ottenuto attraverso un cambiamento graduale e non attraverso una trasformazione improvvisa.

Tra gli elementi che hanno caratterizzato il suo nuovo stile di vita ci sono una maggiore attenzione all’alimentazione, l’attività fisica e la scelta di ridurre drasticamente il consumo di alcol.

La dieta, l’allenamento e l’addio all’alcol

Goodman ha raccontato in diverse interviste di aver adottato anche principi riconducibili alla dieta mediterranea, affiancandoli all’esercizio fisico.

Un passaggio particolarmente importante è stato quello relativo all’alcol. L’attore ha ammesso di aver avuto un rapporto problematico con il consumo di bevande alcoliche e di aver deciso di interrompere quella fase della sua vita.

In un’intervista ad ABC News del 2016 aveva riflettuto anche sul rapporto tra il cibo e le proprie difficoltà personali, spiegando come l’eccesso alimentare potesse diventare una maniera per cercare di colmare un vuoto.

Una consapevolezza che ha accompagnato il suo percorso negli anni successivi.

La nuova immagine della star

La fotografia pubblicata da DeLuise non racconta quindi una trasformazione dell’ultimo periodo, ma mostra il risultato di un cambiamento costruito nel corso degli anni.

Goodman ha mantenuto la propria attività professionale e continua a essere riconoscibile per quella presenza scenica che lo ha trasformato in uno dei volti più amati del cinema e della televisione americana.

Il nuovo scatto, però, ha riportato sotto i riflettori la sua evoluzione personale. Il sorriso davanti all’obiettivo e la naturalezza con cui posa accanto a DeLuise raccontano soprattutto un’immagine lontana da quella del passato.

E proprio questo ha colpito maggiormente il pubblico: non soltanto la perdita di peso, ma la sensazione di vedere un John Goodman diverso, sereno e perfettamente a suo agio nella sua nuova forma.