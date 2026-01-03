Damiano David e Dove Cameron si sposano: l’annuncio social, gli anelli e una storia cresciuta lontano dai riflettori

Dove Cameron e Damiano David convoleranno a nozze

L’annuncio senza comunicati: “Sarà un anno bellissimo”

Nessun comunicato stampa, nessuna esclusiva patinata. Damiano David e Dove Cameron hanno scelto i social per annunciare il loro matrimonio, affidando a Instagram un messaggio essenziale ma carico di significato. “It’s gonna be a beautiful year”, ha scritto il frontman dei Måneskin a corredo di un carosello di immagini che raccontano momenti di intimità e complicità con l’attrice americana. In uno degli scatti, il dettaglio che ha acceso immediatamente l’attenzione dei fan: un anello al dito di Dove Cameron, speculare a quello indossato dallo stesso Damiano.

Il messaggio, accompagnato solo da un cuore e dall’emoji dell’anello, ha fatto il resto. La conferma è arrivata senza clamore, in linea con il modo in cui la coppia ha sempre gestito la propria relazione.

Dagli MTV Awards all’amore: una storia nata nel backstage

Damiano David, 26 anni, e Dove Cameron, 29, si sono conosciuti nel 2022 dietro le quinte dei MTV Video Music Awards. All’inizio, come raccontato più volte da chi li frequenta, si è trattato di un rapporto amicale, cresciuto nel tempo fino a trasformarsi in un legame sentimentale solido. La relazione è rimasta privata a lungo, lontana dalle dinamiche di esposizione forzata che spesso accompagnano le coppie celebri.

Solo nel febbraio 2024 è arrivato il debutto ufficiale come coppia, al gala pre-Grammy. Un’apparizione misurata, senza eccessi, che ha confermato uno stile preciso: esserci, ma senza ostentare.

Gli anelli Bernini e la frase incisa: un simbolo condiviso

Gli anelli di fidanzamento, realizzati da Bernini High Jewelry, sono in oro rosa 18 carati con diamanti naturali certificati GIA. Il design è essenziale, pulito, lontano da eccessi barocchi. Ma il vero cuore simbolico è nascosto all’interno: la stessa frase incisa su entrambi, “La parte migliore dell’essere vivi”.

Una dichiarazione che va oltre il romanticismo e richiama un’idea di amore come scelta consapevole, quotidiana, integrata nella vita e non sovrapposta all’identità individuale o artistica.

Fan in fibrillazione e ipotesi sul matrimonio

Sotto il post, i fan si sono scatenati. C’è chi immagina un matrimonio pop-rock, chi sogna un evento glamour in grande stile e chi, conoscendo la riservatezza della coppia, punta su una cerimonia intima e selezionata. Di certo, le nozze sono previste entro il 2026, come lasciano intendere le immagini e i tempi del progetto condiviso.

Per Damiano David, già impegnato in una fase cruciale della carriera solista, e per Dove Cameron, sempre più presente tra cinema e musica, si apre un anno che promette di essere davvero, come scritto dal cantante, “bellissimo”.