Piero Pelù e Gianna Fratta si separano, il rocker gioca d’anticipo: ‘Per evitare voci di cortile’

Puero Pelù con Gianna Fratta

L’annuncio sui social: “Storia finita definitivamente e rispettosamente”

È stato Piero Pelù a comunicare pubblicamente la separazione da Gianna Fratta, direttrice d’orchestra e pianista, attraverso una storia pubblicata sui propri canali social. Un messaggio diretto, senza intermediari, con cui il rocker fiorentino ha voluto anticipare e fermare sul nascere gossip e indiscrezioni.

“Vi informo che la storia tra me e Gianna è definitivamente, legalmente e rispettosamente finita”, scrive Pelù, spiegando di aver scelto la trasparenza per evitare “voci di corridoio o di cortile” e notizie “false o tendenziose” sulla sua vita privata.

Un matrimonio celebrato a Palazzo Vecchio nel 2019

Pelù, 63 anni, e Fratta, 52, si erano sposati il 14 settembre 2019 a Palazzo Vecchio, a Firenze, in una cerimonia molto partecipata e simbolica. Per il frontman dei Litfiba si era trattato del primo matrimonio, nonostante alle spalle avesse già vissuto relazioni importanti e durature.

La coppia aveva sempre mantenuto un profilo relativamente riservato, pur muovendosi in ambienti culturali e artistici di grande visibilità.

“Anni molto belli insieme, ora strade diverse”

Nel messaggio condiviso, Pelù usa toni affettuosi e rispettosi, sottolineando il valore umano dell’esperienza vissuta con la musicista foggiana:

“Abbiamo passato anni molto belli insieme, ma ora le nostre strade si sono separate”.

Il rocker ribadisce la volontà di preservare il patrimonio umano condiviso, chiedendo esplicitamente che la vicenda resti fuori da interferenze esterne:

“Non ammetterò nessuna interferenza su questa storia personalissima”.

Il richiamo alla pace e il rifiuto del gossip

Nel finale del messaggio, Pelù allarga lo sguardo oltre la sfera privata, collegando la scelta di riservatezza al contesto globale:

“In un’epoca di guerre e violenza senza precedenti credo che dobbiamo solo volerci bene e lottare tutti uniti per la Pace. Il resto è solo distrazione di massa”.

Un passaggio che ribadisce la sua storica attenzione ai temi civili e sociali, e che segna una netta distanza dal racconto mediatico sensazionalistico delle separazioni celebri.

Le relazioni passate e la famiglia

Prima del matrimonio con Gianna Fratta, Pelù ha avuto due relazioni fondamentali. Con Rosella Testa, compagna storica, ha avuto le figlie Greta e Linda. Successivamente è stato legato ad Antonella Bundu, esponente politica fiorentina candidata anche alle ultime regionali, dalla quale nel 2004 è nata la terza figlia, Zoe.

Un percorso personale e familiare che il rocker ha sempre raccontato con grande attenzione alla privacy, linea che ribadisce anche in questa occasione.

Una separazione comunicata con chiarezza

La separazione tra Piero Pelù e Gianna Fratta viene così ufficializzata senza polemiche né retroscena, con un messaggio che punta a chiudere il capitolo in modo netto ma rispettoso. Una scelta che riflette la volontà dell’artista di governare il racconto pubblico della propria vita privata, evitando derive mediatiche.