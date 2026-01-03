Anna Tatangelo mamma bis, nasce Beatrice: la gioia di papà Giacomo e la dedica dello zio

Anna Tatangelo è diventata mamma di Beatrice

Regalo di compleanno speciale per l’artista di Sora

Anna Tatangelo è di nuovo mamma. Questa mattina, in una clinica romana, è nata Beatrice, la secondogenita della cantante, frutto dell’amore con il compagno Giacomo Buttaroni. La notizia è stata confermata da Adnkronos e ha rapidamente fatto il giro del mondo dello spettacolo, accendendo l’affetto dei fan che da mesi seguivano con discrezione e partecipazione questo nuovo capitolo della sua vita.

Per l’artista di Sora, che il prossimo 9 gennaio compirà 39 anni, si tratta di una nascita particolarmente significativa, non solo perché segna l’arrivo di una nuova figlia, ma perché rappresenta anche un momento di piena maturità personale e artistica, vissuto lontano dai clamori e con una consapevolezza diversa rispetto al passato.

La nascita di Beatrice e l’annuncio in famiglia

A rendere pubblico il lieto evento è stato, per primo, il fratello della cantante, Maurizio Tatangelo, che nel primo pomeriggio ha condiviso su Instagram una storia semplice e intensa: la mano della neonata stretta a quelle dei familiari, accompagnata dalla dedica “Auguri amore di zio bellissima”. Un gesto intimo, lontano da comunicati ufficiali, che racconta meglio di qualsiasi annuncio il clima di gioia che circonda la famiglia.

Anna Tatangelo, da sempre molto riservata quando si tratta della sua sfera privata, aveva scelto di condividere la gravidanza lo scorso giugno con un post in bianco e nero, diventato virale. Parole misurate ma profonde, in cui parlava di libertà, di un nuovo inizio e di un amore capace di proteggere e dare senso a tutto il resto.

Il legame con Andrea e la scelta del nome

Beatrice arriva a quindici anni dalla nascita di Andrea, il primo figlio di Anna Tatangelo, nato nel 2010 dalla lunga e nota relazione con Gigi D’Alessio. Proprio Andrea ha avuto un ruolo centrale in questo percorso: è stato lui, come la cantante aveva raccontato nei mesi scorsi, a scegliere il nome della sorellina.

Anna aveva spiegato come il figlio avesse reagito con entusiasmo alla notizia della gravidanza, accompagnandola alle ecografie e vivendo l’attesa come un’esperienza condivisa. Un legame già forte, che con l’arrivo di Beatrice si è ulteriormente consolidato, trasformando la famiglia in un nucleo ancora più unito.

Un nuovo capitolo per Anna Tatangelo

Negli ultimi anni Anna Tatangelo ha attraversato una fase di profondo cambiamento, sia personale che professionale. Lontana dalle polemiche e dai riflettori più invadenti, ha costruito un equilibrio nuovo, fatto di scelte ponderate e di una serenità ritrovata. La nascita di Beatrice si inserisce in questo percorso come un punto di arrivo e, al tempo stesso, come un nuovo inizio.

Oggi Anna Tatangelo si presenta al pubblico non solo come artista affermata, ma come donna che ha scelto di raccontarsi con autenticità, senza forzature. E la nascita della sua secondogenita, accolta con discrezione e amore, sembra essere la fotografia più sincera di questa nuova fase della sua vita.