Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Diletta Leotta è incinta del secondo figlio: l’annuncio social con Karius e la piccola Aria

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 10 Dic, 2025 - ore: 21:01 #Diletta Leotta, #Diletta Leotta incinta
Dono speciale di Natale per Diletta Leotta e Loris KariusDono speciale di Natale per Diletta Leotta e Loris Karius

L’annuncio dolcissimo sotto l’albero

Un divano, luci di Natale e un abbraccio che parla più delle parole. Diletta Leotta sceglie una foto intima per comunicare su Instagram la sua seconda gravidanza. Accanto a lei ci sono il marito Loris Karius, la piccola Aria e il loro cagnolino. «Non potevamo desiderare regalo più bello per questo Natale», scrive la conduttrice, spiegando che la famiglia si prepara ad accogliere un nuovo bambino.

Il ricordo della prima gravidanza

Per Diletta Leotta è impossibile non tornare al Natale del 2022, quando scoprì di essere incinta della sua primogenita. In un’intervista a Sette aveva raccontato di aver provato un misto di inquietudine e felicità. «Ho sempre desiderato avere figli… Quando l’ho saputo ero in panico, lui felicissimo». Quel “lui”, naturalmente, è Karius, allora compagno da pochi mesi e oggi marito.

Un legame solido nonostante i dubbi degli altri

La nascita di Aria, il 16 agosto — lo stesso giorno del compleanno della conduttrice — ha cementato un rapporto che molti non avrebbero dato per scontato. Le voci sulla coppia, cicliche e alimentate da scatti meno sorridenti del previsto, sono state smentite dalla stessa Leotta: «In Germania non c’è questa cultura del gossip. Lui è più freddo, glielo dico sempre di sorridere un po’ di più, ma il massimo che ottengo è una smorfia».

La foto coordinata e il simbolismo dei toni neutri

Il dettaglio più notato dell’annuncio è la scelta di vestirsi in coordinato. Toni panna, bianco e avorio che avvolgono la famiglia come un unico blocco. Diletta sceglie un top di lana e shorts intrecciati, Karius opta per jeans e t-shirt bianca, mentre Aria indossa un completino cozy con inserti azzurri. Un colore che molti fan hanno interpretato come possibile indizio sul sesso del nascituro, anche se la conduttrice non conferma né smentisce.

Un Natale che segna un nuovo capitolo

Per la presentatrice di Dazn è un momento di grazia: una carriera in piena espansione, un matrimonio recente e ora una nuova vita in arrivo. Sotto l’albero, più che un annuncio, c’è un’immagine che racconta un equilibrio conquistato. Il 2025 sarà l’anno di un’altra nascita, ma anche della definitiva consacrazione di una famiglia che si mostra per quello che è: imperfetta, tenera e profondamente unita.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

«Basito, ma non c’è razzismo»: Malù chiude la polemica su I Watussi in diretta a Sportitalia

Dic 10, 2025 Renato Valdescala
Gossip e TV

Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino: spunta l’indiscrezione natalizia che incendia il gossip

Dic 10, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Addio a Sophie Kinsella: la regina del chick lit muore a 55 anni, due giorni prima del compleanno

Dic 10, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Diletta Leotta è incinta del secondo figlio: l’annuncio social con Karius e la piccola Aria

Notizie Audaci

Federico Mastrostefano travolto dalle accuse in studio: ‘Che bel seno’, chat e telefonate ribaltano Uomini e Donne

Gossip e TV

«Basito, ma non c’è razzismo»: Malù chiude la polemica su I Watussi in diretta a Sportitalia

Gossip e TV

Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino: spunta l’indiscrezione natalizia che incendia il gossip

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.