Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino: spunta l’indiscrezione natalizia che incendia il gossip

Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales

Il flirt che accende il Natale del gossip

Il settimanale Diva e Donna, in edicola questa settimana, cala l’asso: «Clamoroso. De Martino e l’ex di Bova si sono innamorati. Stefano e Rocío si amano in segreto». Un titolo che ha l’effetto di un petardo mediatico in un dicembre già saturo di sospetti e ricostruzioni sentimentali. Nessuna conferma, nessuna smentita. Solo un silenzio che amplifica l’eco e trasforma l’indiscrezione in caso.

Un legame che spunta dal nulla (o quasi)

Fino a oggi, nulla nei comportamenti dei due aveva suggerito una possibile liaison. Lui, ufficialmente single dopo la fine della relazione con Caroline Tronelli, pur se spesso avvistato in contesti vicini a Gilda Ambrosio. Lei, reduce dalla separazione da Raoul Bova, sarebbe stata accostata a un manager cinquantenne, Vittorio Chini, fotografato accanto a lei in diverse occasioni pubbliche. Uno scenario sentimentale che sembrava già definito e che oggi implode con un ritorno di fiamma mediatico.

Il precedente

A marzo 2025, nel pieno della ventilata crisi tra Rocío Muñoz Morales e Bova, Gabriele Parpiglia aveva scritto nella sua newsletter di un legame “stretto” tra l’attrice e Stefano De Martino. Tutto sarebbe partito dal cambio di agenzia di Rocío, entrata nella scuderia di Beppe Caschetto, dove figura anche il conduttore. Una vicinanza professionale trasformata, secondo chi osservava da dentro, in un dialogo costante, in una presenza digitale fatta di like e attenzioni reciproche. Nulla, allora, sembrava esplosivo. Oggi appare come il punto di contatto che forse era già capitolo.

Le versioni che non coincidono

L’indiscrezione di Diva e Donna collide con ciò che Chi ha raccontato solo pochi giorni fa: Rocío, secondo il settimanale diretto da Signorini, si starebbe frequentando “da tempo” con Chini, figura lontanissima dal mondo televisivo e perfetta antitesi del conduttore napoletano. Due narrazioni che non convivono e che generano interrogativi destinati a non restare confinati alle pagine di cronaca rosa.

Il silenzio che pesa più di una smentita

Nessuno dei due, al momento, commenta. Non una parola, non una riga social, nessuna mossa di distanziamento. Il mondo del gossip conosce bene questa grammatica: quando tutto tace, la storia non si sgonfia, si dilata. Rocío riemerge nel mezzo di un equilibrio sentimentale delicatissimo; De Martino, dopo un addio esplosivo consumato in un ristorante romano a settembre, sembrava aver archiviato il settore cuore. Oggi la narrazione si ribalta e assume il tono del colpo di scena.