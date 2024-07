Diletta Leotta, la reazione al titolo della discordia su Rossella Fiamingo (FOTO)

Un titolo online di Repubblica ha fatto storcere il muso a tanti sportivi italiani ed in particolar modo agli appassionati di scherma. “Le 4 regine: l’amica di Diletta Leotta, la francese, la psicologa e la mamma” – si legge in relazione al trionfo nella spada alle Olimpiadi di Parigi 2024 di Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Maria Navarria, e Giulia Rizzi.

Il titolo di Repubblica su Rossella Fiamingo scatena le polemiche: ‘L’amica di Diletta Leotta’

In molti hanno ricordato che Rossella Fiamingo, l’amica di Diletta Leotta, ha un palmares tale da proiettarla già nella leggenda italiana. Tre medaglie olimpiche (un oro, un argento e un bronzo), due titoli mondiali, un titolo Europeo e tantissimi piazzamenti sul podio sia nella rassegna iridata che in quella continentale per la 33enne catanese oltre una Coppa del mondo. La schermitrice è stata difesa a spada tratta da Margherita Grambassi, ex campionessa di scherma e opinionista di Eurosport.

“Volevo solo fare un piccolo accenno a un titolo di un giornale che mi è capitato sott’occhio poco dopo la vittoria. Un famoso giornale nell’edizione online le descrive come l’amica di Diletta Leotta, la psicologa, la francese, la veterana. E no: loro si chiamano Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi“ – ha riferito in maniera sarcastica. Sulla questione è intervenuta Diletta Leotta con una Stories: “Orgogliosa e onorata di essere amica tua campionessa” – ha scritto la conduttrice de La Talpa condividendo una foto che la ritrae con Rossella Fiamingo il giorno delle nozze.

L’inviata Dazn: ‘Orgogliosa e onorata di essere tua amica’

Dopo l’eliminazione nel torneo individuale la spadista era finita anche nel mirino degli haters. In molti l’avevano presa di mira accusandola di dedicarsi più “all’attività di influencer” che alla scherma. Altri avevano tirato in ballo anche la sequenza che la vedeva protagonista della terza stagione di Emigratis durante una trasferta a Cuba. Attacchi ai quali ha risposto piazzando stoccate d’oro in serie nella gara a squadre per poi festeggiare la medaglia con il fidanzato, Gregorio Paltrinieri che pochi minuti dopo aveva conquistato il bronzo negli 800 metri stile libero alle Olimpiadi di Parigi.