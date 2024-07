Fiammingo e Paltrinieri, medaglie in love: la videochiamata dopo i 10 messaggi senza risposta

Medaglie in love nell’atmosfera romantica di Parigi alle Olimpiadi 2024. Per uno scherzo del destino Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiammingo si giocavano la finale a pochi minuti di distanza. Greg negli 800 stile libero, la siciliana nella spada a squadre.

Parigi è magica per i fidanzati azzurri, Gregorio Paltrinieri conquista il bronzo ed esulta a distanza per l’oro di Rossella Fiammingo

Il loro amore è nato nel segno dei 5 cerchi visto che la passione è scoppiata a Tokyo 2020. Non hanno potuto assistere dal vivo ai rispettivi impegni ma con il cuore nuotavano e tiravano insieme. Paltrinieri è stato il primo a chiudere l’impegno centrando la medaglia di bronzo.

Quando stava per mettere al collo la medaglia è arrivata la notizia dello strepitoso oro della sua Rossella, per una favola d’amore e sport. Per il capitano della spedizione del nuoto un solo piccolo inghippo. “Le ho mandato dieci messaggi e non mi ha risposto ancora, ho seguito la sua gara, non vedo l’ora di essere al villaggio e vederla”.

Il nuotatore: ‘Le ho mandato 10 messaggi e non mi ha ancora risposto’, poi la videochiamata con le medaglie

Alla fine Rossella Fiamingo ha risposto alla videochiamata di Gregorio Paltrinieri come mostrato nello screenshot mostrato su Instagram Stories dalla campionessa di spada in cui i due atleti mostrano il bottino appena conquistato a Parigi 2024. Allenamento, sacrifici ma anche tanto amore dietro i successi degli azzurri alle Olimpiadi.