Diletta Leotta è diventata mamma per la seconda volta

Diletta Leotta mamma per la seconda volta: è nato Leonardo, l’annuncio social con Loris Karius

Fiocco azzurro per Diletta Leotta e Loris Karius. La conduttrice di DAZN e il portiere dello Schalke 04 sono diventati genitori per la seconda volta. Oggi, sabato 9 maggio 2026, la coppia ha annunciato sui social la nascita del piccolo Leonardo, condividendo una serie di scatti che in poche ore hanno fatto il giro del web.

Nelle immagini pubblicate su Instagram si vede la famiglia riunita nella clinica dove è avvenuto il parto: mamma Diletta, papà Loris, il neonato e la sorellina Aria, nata il 16 agosto 2023. Un momento intimo e familiare che ha subito emozionato milioni di follower.

L’annuncio di Diletta Leotta su Instagram

Per comunicare la nascita del secondogenito, Diletta Leotta ha scelto la semplicità. Nessun lungo messaggio, nessuna dedica articolata. Solo una parola: “Leonardo”.

La conduttrice ha affidato alle fotografie il compito di raccontare l’emozione del momento. Nel carosello condiviso su Instagram compaiono le prime immagini del bambino, le manine strette a quelle dei genitori e alcuni teneri momenti vissuti poche ore dopo il parto.

Nel giro di pochi minuti il post è diventato virale, raccogliendo migliaia di like e commenti da parte di fan, amici e volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport.

Pioggia di auguri per Diletta e Loris Karius

Sotto il post pubblicato dalla coppia sono arrivati rapidamente i messaggi di congratulazioni di numerosi personaggi famosi.

Tra i primi a commentare ci sono stati Antonella Clerici, Elisabetta Gregoraci, Paola Perego, Lorella Cuccarini, Valentina Ferragni e Cristina Marino.

Anche Aurora Ramazzotti ha voluto lasciare un messaggio di affetto alla coppia, insieme alla giornalista sportiva Giorgia Rossi.

L’entusiasmo dei follower conferma ancora una volta quanto Diletta Leotta e Loris Karius siano tra le coppie più seguite e amate sui social.

La gravidanza raccontata giorno dopo giorno sui social

Come già accaduto durante la gravidanza della piccola Aria, anche questa volta Diletta Leotta ha scelto di condividere molti momenti della sua quotidianità con il pubblico.

L’annuncio della seconda gravidanza era arrivato all’inizio di dicembre con un post pubblicato durante le festività natalizie. “Questo Natale non potevamo desiderare un regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore”, aveva scritto la conduttrice, accompagnando le parole con immagini di famiglia.

Nei mesi successivi Diletta ha continuato a documentare il percorso verso la nascita del piccolo Leonardo: dagli allenamenti in palestra ai weekend con la famiglia, passando per i viaggi e i momenti trascorsi con le amiche, tra cui Elodie.

Una delle coppie più seguite tra sport e spettacolo

Negli ultimi anni la storia tra Diletta Leotta e Loris Karius ha attirato grande attenzione mediatica, diventando una delle relazioni più seguite tra il mondo dello sport e quello dello spettacolo.

La nascita del piccolo Leonardo rappresenta un nuovo capitolo per la coppia, già molto legata alla piccola Aria. E proprio la presenza della sorellina nelle fotografie pubblicate sui social ha colpito particolarmente i fan, che hanno riempito il web di messaggi di affetto e congratulazioni.