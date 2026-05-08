Affari Tuoi, chi è Guido da Sarno: il nuovo pacchista campano arriva da una storica pescheria

A sinistra Guido da Sarno

Affari Tuoi, Guido da Sarno è il nuovo pacchista della Campania: la storia della sua famiglia

Nuovo volto campano ad Affari Tuoi. Nella puntata andata in onda l’8 maggio, Stefano De Martino ha accolto nel game show di Rai1 Guido, concorrente proveniente da Sarno, in provincia di Salerno.

Durante la presentazione il nuovo pacchista ha raccontato di gestire una pescheria insieme al fratello Salvatore.

Dietro quella breve frase pronunciata nello studio di Affari Tuoi si nasconde però una lunga storia familiare iniziata oltre quarant’anni fa.

La storica pescheria “Le bontà del mare”

Guido è infatti uno degli eredi della pescheria “Le bontà del mare”, attività storica situata al Prolungamento Matteotti a Sarno.

La pescheria è diventata negli anni un punto di riferimento per tanti clienti dell’Agro Nocerino-Sarnese grazie alla qualità dei prodotti ittici e alla forte attenzione per le eccellenze del territorio campano.

Tra i prodotti più apprezzati ci sono le alici di Cetara, la pasta di Gragnano e i pomodori lavorati dall’azienda Danicoop di Sarno.

Una storia iniziata nel 1984

L’attività è nata nel 1984 grazie all’intuizione della madre Erminia.

Come raccontato dalla famiglia, tutto iniziò quasi come un hobby.

Il padre Luigi all’epoca lavorava come imbianchino, ma col passare del tempo quella passione per il mondo ittico si trasformò in un vero lavoro di famiglia.

Luigi lasciò così i pennelli per dedicarsi completamente alla pescheria insieme alla moglie.

Una scelta che ha segnato la vita dell’intera famiglia e che oggi continua attraverso i figli Guido e Salvatore.

La tradizione del pesce a Sarno

La storia della famiglia si intreccia anche con quella del territorio.

Sarno e l’Agro Nocerino-Sarnese un tempo erano legati alla grande ricchezza del fiume Sarno, considerato nei secoli passati una risorsa preziosa per la pesca locale.

Anguille, rane e altri prodotti del fiume facevano parte della tradizione gastronomica della zona.

Negli ultimi decenni però il territorio ha vissuto profondi cambiamenti ambientali e sociali che hanno modificato anche quel rapporto storico con il fiume.

Nonostante questo, le pescherie continuano a rappresentare una presenza importante sia nel centro cittadino sia nelle periferie.

Guido pronto a sfidare il Dottore

Ora Guido proverà a portare fortuna alla Campania nello studio di Affari Tuoi nella speranza di far scodinzolare quanto prima Gennarino o di far scatenare al ballo Martina.

Il nuovo pacchista spera naturalmente di riuscire a battere il Dottore e tornare a casa con una vincita importante.

E come molti telespettatori hanno già notato sui social, il concorrente campano sembra avere tutte le caratteristiche per diventare uno dei protagonisti più seguiti delle prossime puntate del programma di Stefano De Martino.

Affari Tuoi continua a puntare sulle storie vere

Uno degli elementi che continua a rendere Affari Tuoi molto seguito dal pubblico è proprio la capacità del programma di raccontare storie semplici e autentiche provenienti da tutta Italia.

Dietro ogni pacco ci sono infatti famiglie, attività storiche, sacrifici e tradizioni locali.

E quella di Guido da Sarno è una storia che parla soprattutto di continuità generazionale, lavoro quotidiano e orgoglio per le proprie radici.