Mara Venier lascia davvero Domenica In? Alberto Matano rompe il silenzio sul possibile dopo Zia Mara

Mara Venier pronta a lasciare Domenica In? Le parole di Alberto Matano riaccendono il dibattito
Ogni anno il copione sembra sempre lo stesso: si avvicina la fine della stagione televisiva e Mara Venier lascia intendere che quella sarà la sua ultima Domenica In. Poi però, puntualmente, a settembre torna nello storico studio di Rai 1.
Questa volta, però, qualcosa potrebbe davvero cambiare.
Da mesi infatti si rincorrono indiscrezioni su un possibile addio definitivo della conduttrice al programma simbolo della domenica pomeriggio italiana. E ora anche le parole di Alberto Matano stanno alimentando ulteriormente il dibattito sul futuro della trasmissione.
L’annuncio di Mara Venier che ha fatto discutere
Il tema era esploso già qualche mese fa durante un’intervista con Luca Argentero.
In quell’occasione Mara Venier aveva lasciato intendere che l’edizione attualmente in onda sarebbe stata l’ultima alla guida di Domenica In.
Da allora però non è mai arrivata una conferma ufficiale definitiva.
Nel frattempo il clima attorno al programma si è fatto sempre più carico di indiscrezioni, rumors e retroscena legati al possibile futuro della storica trasmissione di Rai1.
Le tensioni dietro le quinte e i dubbi sul futuro
Negli ultimi mesi si è parlato anche di alcune tensioni interne, in particolare delle incomprensioni con Teo Mammucari, che avrebbero contribuito ad alimentare le voci sull’eventuale passo indietro della conduttrice.
Intanto la Rai starebbe già ragionando su possibili alternative per una delle fasce più strategiche del palinsesto.
Domenica In resta infatti uno dei programmi simbolo della televisione italiana e l’eventuale successione rappresenterebbe una decisione delicatissima per l’azienda.
Alberto Matano: ‘Poco elegante’
Tra i nomi circolati con maggiore insistenza nelle ultime settimane c’è quello di Alberto Matano.
Il conduttore de La Vita in Diretta è considerato da molti uno dei profili più forti per raccogliere il testimone di Mara Venier.
Intervistato dal settimanale Gente, Matano ha però scelto una linea molto prudente.
“Trovo poco elegante portare avanti fanta-avvicendamenti quando è ancora in onda una professionista, nonché un’amica, come Mara”, ha dichiarato.
Una frase che da un lato prende le distanze dalle indiscrezioni, ma dall’altro non chiude completamente la porta a scenari futuri.
“Sto pensando a innovare La Vita in Diretta”
Nel corso dell’intervista Matano ha anche spiegato di essere concentrato soprattutto sul suo attuale percorso professionale.
“Sto già pensando a come innovare La Vita in Diretta”, ha raccontato il giornalista, parlando della volontà di sperimentare nuovi format e cercare nuovi talenti per il programma pomeridiano di Rai1.
Parole che sembrano allontanare, almeno per ora, l’ipotesi di un imminente passaggio a Domenica In.
Chi potrebbe sostituire Mara Venier
Il toto-nomi però continua.
Tra i profili più citati ci sono anche Francesca Fialdini, già volto consolidato della domenica Rai, e Gabriele Corsi, che secondo alcune indiscrezioni avrebbe dovuto avere un ruolo proprio nell’attuale edizione del programma prima di scegliere altri progetti professionali.
Persino Claudio Bisio nelle scorse settimane aveva ironizzato pubblicamente sulla questione, ricevendo però una reazione piuttosto fredda da parte della stessa Mara Venier.
La Rai davanti a una scelta delicata
La sensazione è che in Rai il dossier Domenica In sia ancora apertissimo.
Molto dipenderà anche dalla decisione finale di Mara Venier che, nonostante gli annunci ripetuti negli anni, continua a rappresentare il volto più identificabile del programma.
Ed è proprio questo il grande dubbio che accompagna il pubblico: sarà davvero l’ultima stagione di Zia Mara oppure, ancora una volta, a settembre la ritroveremo nel suo storico salotto domenicale?