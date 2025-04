Caterina Balivo spiazzata dalla battuta di Don Bruno sulle offerte: ‘La figlia era bruttissima’

Don Bruno a La Volta Buona

Don Bruno e l’imbarazzo di Caterina Balivo a “La Volta Buona”

A La Volta Buona, programma di successo condotto da Caterina Balivo, è andata in onda una scena che ha suscitato non poche risate e imbarazzi in studio. Ospite della serata, Don Bruno, il parroco diventato celebre per le sue performance canore, ha scatenato un’imprevista situazione comica che ha messo in difficoltà la conduttrice.

Don Bruno, il Parroco con la Voce da Star

Don Bruno non è solo un sacerdote, ma un vero e proprio fenomeno televisivo, noto per le sue esibizioni musicali che arricchiscono la liturgia religiosa con un tocco di allegria. La sua partecipazione a programmi come “The Voice Senior”, dove si è esibito per divertimento, ha fatto sì che il parroco diventasse un personaggio amatissimo dai social, che lo lodano per la sua capacità di portare la gioia e la musica all’interno delle celebrazioni religiose.

A “La Volta Buona“, Don Bruno ha parlato del suo approccio alla liturgia e del suo impegno a rendere la messa più gioiosa, in modo da mantenere il coinvolgimento dei fedeli. “Non c’è nulla di male,” ha dichiarato, “è una liturgia, un modo per tenere le persone legate alla messa in modo gioioso.”

La battuta di Don Bruno che Imbarazza Caterina Balivo

Durante l’intervista, Caterina Balivo ha chiesto a Don Bruno se si esibisse anche ai matrimoni, accennando alla presenza in studio di Nathaly Caldonazzo, che non si è mai sposata. La risposta di Don Bruno è stata subito esilarante: “Canto soprattutto ai matrimoni!” Il commento ha suscitato una battuta da parte di Giampiero Baldini, che ha ironizzato: “Almeno si risparmia sul cantante!”

Ma la vera sorpresa è arrivata quando Don Bruno ha raccontato un aneddoto sui matrimoni, scherzando su una richiesta di offerta ricevuta da un padre di sposa. “Ai matrimoni offerta libera. Una volta, un signore mi chiese quanto dovesse pagarmi per il matrimonio della figlia. Risposi: ‘Faccia un’offerta secondo la bellezza di sua figlia.’ Era bruttissima, mi diede dieci euro e ne restituì cinque come resto!”

Le risate in studio sono state immediate, ma la conduttrice Caterina Balivo, visibilmente imbarazzata, ha prontamente precisato: “Ovviamente, questa è una barzelletta!”

La scena ha mostrato un lato di Don Bruno che unisce la spiritualità e il divertimento, facendo della sua ironia un elemento che conquista anche il pubblico televisivo.

"Una volta un padre mi chiese quanto mi doveva per il matrimonio. Gli dissi di fare a seconda della bellezza di sua figlia. Era bruttissima. Mi diede 10€ e gli tornai il resto perché era troppo" #lavoltabuona pic.twitter.com/rdyJDIhSyV — Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 28, 2025