Dramma Nicole Kidman al Festival di Venezia: ‘Mia madre è morta’, doveva ritirare la Coppa Volpi

“Sono arrivata a Venezia per scoprire poco dopo che mia madre è mancata, sono rimasta scioccata e sono dovuta tornare dalla mia famiglia. È incredibile questo momento, il mio cuore è a pezzi”. Così Nicole Kidman, Coppa Volpi al Festival di Venezia 81 per la sua interpretazione nel film Babygirl, in un messaggio letto sul palco ha spiegato la sua assenza per il grave lutto subito. Janelle Ann Kidman aveva 84 anni.

Nicole Kidman costretta a lasciare il Festival di Venezia per la morte della madre: ‘Il mio cuore è a pezzi’

“Sono molto dispiaciuto che questo premio per Nicole sia arrivato in un momento di profondo dolore e pubblicamente esprimo a nome mio e di Eagle Pictures le mie più sentite condoglianze”. Così Tarak Ben Ammar, presidente e principale azionista di Eagle Pictures che distribuirà Babygirl in Italia, commenta la Coppa Volpi assegnata a Venezia a Nicole Kidman, assente per la morte della madre. “Ho amato l’interpretazione della straordinaria e versatile Nicole Kidman sin dalla prima scena di questo film così audace e contemporaneo – aggiunge Ben Ammar – e ringrazio A24 per averlo pensato e realizzato.

Il cordoglio del presidente di Eagle Pictures, Almodovar vince il Leone d’oro

Interpretare il personaggio di Romy, scritto e diretto con cura da una straordinaria Halina Reijn, è stato molto stimolante per Nicole, da sempre aperta ad interpretazioni rischiose alle quali riesce a dar vita con trasporto, entusiasmo e grande fascino”. “Babygirl – conclude il produttor – e sarà distribuito prossimamente da Eagle Pictures in tutte le sale italiane e spero possa affascinare e coinvolgere molto presto anche il grande pubblico”. The Room next door (La stanza accanto) di Pedro Almodovar (Spagna) ha vinto il Leone d’oro a Venezia 81