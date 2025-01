Duran Duran a Sanremo dopo 40 anni: l’annuncio di Carlo Conti al Tg1, il nuovo jingle

Duran Duran al Festival di Sanremo dopo 40 anni

“Abbiamo appena chiuso e abbiamo l’ok definitivo perché dopo 40 anni torneranno all’Ariston il giovedì sera i Duran Duran, straordinaria band di musica di ieri oggi e domani, band senza tempo, ospiti internazionali graditissimi della terza serata, il giovedì sera”. Lo dice il direttore artistico del Festival di Sanremo 2025 Carlo Conti in diretta al Tg1 delle 20 premettendo che stupirà tutti “con effetti speciali”.

Sanremo 2025, la terza serata con Simon Le Bon

“Fantastico Carlo, tutti pazzi per Simon Le Bon” – ribatte Giorgia Cardinaletti, mezzo busto del telegiornale spiegando che “oggi è anche il giorno del nuovo jingle ufficiale del Festival 2025 ‘Tutta l’Italia’ di Gabry Ponte” e facendo ascoltare il motivo che fonde il folklore italiano con un beat elettronico con mandolino, tamburello e fisarmonica. E Conti ribatte ridendo: “Certo l’ho scelto io, ma intanto viva i Duran Duran”.

I Duran Duran hanno partecipato al Festival di Sanremo una sola volta, nel 1985, come ospiti internazionali. La band britannica era all’apice del successo mondiale con brani come The Wild Boys e Save a Prayer.

Ariston in visibilio nel 1985

La loro performance fu particolarmente attesa e accolta con grande entusiasmo dal pubblico italiano, che all’epoca seguiva il festival con grande attenzione anche per gli ospiti internazionali. La partecipazione dei Duran Duran si inseriva in un periodo in cui Sanremo cercava di avere un respiro sempre più globale, invitando star di fama mondiale per arricchire lo spettacolo.