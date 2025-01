Dino Giarrusso in ospedale, l’ex Iena: ‘Un malore mi ha paralizzato’

Dino Giarrusso

Dino Giarrusso ha raccontato di aver accusato un malore improvviso che ha destato preoccupazione. Attraverso un post sui suoi canali social l’ex inviato de Le Iene ha ricostruito l’accaduto.

Dino Giarrusso ricoverato d’urgenza: ‘Un malore molto potente’

“Ieri sera mi sono sentito male, un malore improvviso molto potente, che mi ha letteralmente paralizzato e costretto a chiamare un’ambulanza che mi ha portato d’urgenza in ospedale per accertamenti.”

Nonostante l’intensità del malore, gli esami iniziali hanno escluso condizioni gravi. Giarrusso ha rassicurato i suoi follower affermando:

“Vi rassicuro subito: non sto bene ma non ho nulla di grave, e benché dovrò fare analisi ulteriori nelle prossime settimane secondo gli esami fatti oggi si tratta solo di un malore passeggero.”

Subito ospite in tv

Successivamente, l’ex esponente del Movimento 5 Stelle ha partecipato come ospite al programma “L’Aria che Tira” su La7, dimostrando un rapido ritorno alle sue attività professionali. Nel suo messaggio, ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), evidenziando come, nonostante le criticità, rappresenti un privilegio per i cittadini italiani rispetto ad altre nazioni.

“Abbiamo il dovere di preservare la sanità pubblica, semplificarla, aumentare le risorse economiche a disposizione e soprattutto azzerare gli sprechi, dai quali quasi sempre dipendono le inefficienze. Viva la sanità pubblica per tutti” – ha aggiunto Dino Giarrusso nell’esortare a preservare e migliorare la sanità.