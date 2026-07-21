Edoardo Leo e Laura Marafioti si separano dopo 26 anni: cosa sappiamo della rottura della coppia più riservata dello spettacolo

Edoardo Leo e Laura Marafioti

L’indiscrezione di Dagospia e un addio lontano dai riflettori

Per oltre venticinque anni sono stati una delle coppie più solide e discrete del mondo dello spettacolo italiano. Ora, però, il matrimonio tra Edoardo Leo e Laura Marafioti sarebbe arrivato al capolinea. A rilanciare l’indiscrezione è Dagospia, secondo cui i due avrebbero scelto di separarsi dopo quasi 26 anni insieme.

Al momento, tuttavia, si tratta di indiscrezioni: né l’attore romano né la moglie hanno confermato o smentito la notizia.

Una separazione lontana dai riflettori

Secondo quanto trapelato, la decisione sarebbe maturata già da tempo e sarebbe stata affrontata con grande serenità.

L’obiettivo principale sarebbe stato quello di tutelare i figli Francesco e Anita, evitando tensioni pubbliche e mantenendo quello stile riservato che ha sempre contraddistinto la famiglia.

Una scelta perfettamente in linea con il carattere della coppia, che in oltre due decenni ha concesso pochissimo spazio al gossip, preferendo tenere la propria vita privata lontana dall’attenzione mediatica.

Un amore nato negli anni Novanta

La storia tra Edoardo Leo e Laura Marafioti è iniziata negli anni Novanta, quando entrambi muovevano i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Le nozze sono arrivate nel 2000 e da allora hanno costruito una famiglia, condividendo una lunga parte del loro percorso personale e professionale.

Nel frattempo Edoardo Leo è diventato uno degli attori e registi più apprezzati del cinema italiano grazie a film come Noi e la Giulia, Cosa vuoi che sia, Lasciarsi un giorno a Roma e Non sono quello che sono.

Chi è Laura Marafioti

Prima di dedicarsi completamente alla musica, Laura Marafioti aveva lavorato come ballerina televisiva.

Tra il 1996 e il 2000 fece parte del cast di Tira e Molla, il celebre programma condotto da Paolo Bonolis, ricoprendo il ruolo di selleretta.

Successivamente ha intrapreso la carriera musicale con lo pseudonimo La Elle, pubblicando diversi brani e collaborando stabilmente con Antonello Venditti come corista durante i suoi tour.

Nel 2013 ha ottenuto anche una candidatura ai David di Donatello grazie al brano “Fare a meno di te”, scritto per la colonna sonora del film Buongiorno papà, diretto e interpretato proprio da Edoardo Leo.

Un legame che è andato oltre la vita privata

Negli anni marito e moglie hanno condiviso anche diversi progetti artistici.

Laura ha collaborato alla realizzazione di alcune colonne sonore dei film diretti da Leo, trasformando il loro rapporto personale anche in una collaborazione professionale.

Uno degli episodi più significativi risale ai primi anni Duemila, quando il videoclip del brano Francesco, diretto proprio da Edoardo Leo, raccontava la gravidanza della cantante e l’attesa del loro primo figlio.

Nessuna conferma ufficiale

Per ora resta tutto affidato alle indiscrezioni.

I diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni e continuano a mantenere il massimo riserbo, coerentemente con quanto fatto durante tutta la loro storia d’amore.

Se la separazione dovesse essere confermata, si chiuderebbe uno dei matrimoni più longevi e riservati del panorama dello spettacolo italiano.