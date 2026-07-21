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Uomini e Donne, Eugenio Colombo riparte dalla Spagna: l’ex tronista torna in tv per cercare l’amore dopo l’addio a Francesca Del Taglia

DiRedazione

Pubblicato: 21 Lug, 2026 - ore: 23:40 #Amor o lo que surja, #Eugenio Colombo, #Uomini e Donne
Eugenio Colombo si è rimesso in gioco in Spagna per ritrovare l'amoreEugenio Colombo si è rimesso in gioco in Spagna per ritrovare l'amore

A quasi 15 anni dalla scelta che conquistò milioni di telespettatori, Eugenio Colombo ci riprova a Amor o lo que surja

Sono passati quasi quindici anni da quando Eugenio Colombo fece battere il cuore del pubblico di Uomini e Donne, scegliendo Francesca Del Taglia nel celebre dating show di Maria De Filippi. Quella che sembrava una favola destinata a durare per sempre si è trasformata in una lunga storia d’amore, coronata dalla nascita di due figli, Brando e Zeno, prima della separazione arrivata nel 2022.

Oggi, però, l’ex tronista è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. E lo farà lontano dall’Italia.

Eugenio Colombo sbarca in Spagna per trovare l’anima gemella

L’ex protagonista di Uomini e Donne è entrato nel cast di Amor o lo que surja, nuovo dating show in onda su Telecinco, una delle principali reti televisive spagnole.

Il format ricorda da vicino il Trono Over italiano: uomini e donne single si incontrano con l’obiettivo di costruire una relazione autentica, anche se il regolamento introduce dinamiche diverse rispetto al programma di Maria De Filippi.

Qui non esistono più “tronisti” e “corteggiatori”: i protagonisti vengono chiamati “diamanti”, mentre chi desidera conoscerli è definito “pretendente”.

L’ingresso in studio conquista il pubblico

Nel video diffuso dalla trasmissione, Eugenio Colombo fa il suo ingresso visibilmente emozionato.

L’ex tronista ammette di essere un po’ nervoso e scherza sul suo spagnolo ancora non perfetto, ma bastano pochi minuti perché il suo fascino catturi immediatamente l’attenzione del parterre femminile.

Durante la prima puntata ha scelto di iniziare a conoscere cinque pretendenti: Carmen, Natalia, Yael, Ainara e Aitana, con cui proverà a costruire un nuovo percorso sentimentale.

Dopo Francesca Del Taglia non è arrivato un nuovo grande amore

La storia con Francesca Del Taglia è stata una delle più amate nate all’interno di Uomini e Donne.

Dalla loro relazione sono nati due figli e, per molti anni, la coppia è stata considerata una delle più solide uscite dal programma. Poi, nel 2022, è arrivata la separazione.

Da allora a Eugenio sono stati attribuiti diversi flirt, alcuni con volti noti del mondo dello spettacolo e dei reality, ma nessuna relazione è mai diventata ufficiale o duratura.

Una nuova occasione davanti alle telecamere

Per Eugenio Colombo, dunque, la televisione torna ancora una volta a essere il luogo in cui cercare l’amore.

Proprio come accadde nel 2012 negli studi di Uomini e Donne, anche questa nuova esperienza rappresenta una scommessa personale, con la speranza che il destino possa riservargli un lieto fine.

Se riuscirà davvero a trovare la donna giusta lo diranno le prossime puntate, ma una cosa è certa: il suo ritorno in un dating show ha già attirato l’attenzione dei fan italiani e del pubblico spagnolo.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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