Lutto Eleonora Daniele, la terribile notizia durante la Partita del cuore: ‘Sarai sempre presente’

Eleonora Daniele in lacrime per la scomparsa della madre Iva

Una notizia devastante ha colpito Eleonora Daniele durante uno dei momenti più pubblici della sua carriera. Mentre era in diretta per la Partita del Cuore 2025 – evento benefico tra la Nazionale Cantanti e la Nazionale Politici – la conduttrice Rai ha ricevuto la tragica notizia della morte della madre, Iva Daniele.

Il post straziante sui social

Il giorno seguente, Eleonora ha condiviso un pensiero toccante sul suo profilo Instagram, accompagnato da una foto di fiori:

“I nostri fiori preferiti. La nostra canzone… Perdere una madre significa perdere una parte di sé, ma tu sarai sempre presente a vegliare su di noi”.

Un messaggio intimo e profondo, che ha ricevuto migliaia di commenti di affetto da colleghi, fan e amici. Un dolore profondo, amplificato dal fatto che Eleonora era in diretta nazionale al momento della notizia.

Un legame speciale con la madre

Non è la prima volta che la conduttrice parla pubblicamente del forte legame con la madre. In un post di qualche tempo fa aveva scritto:

“Le mamme sono per tutti noi una guida e il nostro punto di riferimento. Coloro che ci amano senza limiti. Sarò felice di poter essere esempio per mia figlia come mia madre lo è per me”.

Solo pochi mesi fa, ospite a “Da noi… a ruota libera” da Francesca Fialdini, Eleonora aveva raccontato delle condizioni di salute fragili della madre, esprimendo il desiderio di dedicarle più tempo:

“Vorrei che mamma, che mi sta ascoltando, stesse un po’ meglio… Vorrei dedicarle tutto il tempo possibile e immaginabile”.

Una storia familiare segnata da altri lutti

La scomparsa della signora Iva rappresenta per Eleonora Daniele il terzo lutto importante in famiglia. Nel 2010 ha perso il padre Antonio, conosciuto da tutti a Saonara, il loro paese d’origine, come “Toni Veneranda”. Nel 2015, è venuto a mancare anche il fratello Luigi, affetto da autismo, a soli 44 anni.

Un percorso personale difficile, affrontato sempre con grande riservatezza e dignità.

L’abbraccio del pubblico

Il pubblico televisivo, che negli anni ha seguito Eleonora in programmi come “Unomattina” e “Storie Italiane”, si è stretto attorno a lei con messaggi di solidarietà e cordoglio. La sua forza, ancora una volta, emerge nel modo in cui trasforma il dolore privato in messaggio universale.

La morte della madre Iva rappresenta una ferita profonda, ma anche un’occasione per ricordare quanto amore e dedizione Eleonora abbia sempre dimostrato per la sua famiglia.