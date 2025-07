Chi sarà il prossimo tronista? Ubirti da Temptation a Uomini e Donne tra rumors e sorprese

Flavio Ubirti

Il toto-tronisti infiamma i fan di Uomini e Donne

Mancano ancora settimane alle registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne (previsto per fine agosto), ma il web è già in subbuglio con il famoso “toto-tronisti”. Dal nome bomba di Gianni Sperti all’ipotesi corteggiatori e tentatori vip provenienti da Temptation Island, ogni voce spinge sulla curiosità dei fan. In cima alle preferenze, spicca Flavio Ubirti, volto già noto per i suoi passaggi virali nel reality estivo.

Secondo Nuovo Tv, la rivista diretta da Riccardo Signoretti, il titolo in copertina parla chiaro: “I segreti di Temptation Island: tutti pazzi per Ubirti, ma c’è una sorpresa”. Il sospetto? Un possibile approdo di Flavio su Uomini e Donne, prontamente invitato a sedersi sul trono dalla “regina” Maria De Filippi—come già avvenuto per altri protagonisti di Temptation.

Gemma Galgani: fan sfegatata?

Aggiunge pepe al rumor un dettaglio intrigante: la storica dama torinese Gemma Galgani pare essere un’amante del nuovo possibile tronista. Fonti interne riportano che Gemma avrebbe espresso un interesse genuino, definendolo un “bello ragazzo” che non le dispiacerebbe in studio. Una svolta “MammaRai” nel cast che farebbe il pieno di like e commenti.

Condizioni da rispettare: trono solo per single

Non tutto è detto. Il quotidiano Il Messaggero sottolinea una condizione fondamentale: Flavio potrà accedere al trono solo se uscirà da Temptation Island da single. Il ragionamento è semplice: “Per questa strada serve che non si leghi a nessuno. Se la sua missione dovesse fallire e uscisse da Temptation senza Maria Concetta, allora… trono in vista”.

Ubirti: calciatore e modello

A raccontare meglio chi sia davvero Flavio è l’amico Niccolò Ungheria, in un’intervista con La Nazione. Il ragazzo, nato come calciatore e poi entrato nel mondo della moda grazie ad Alex Model, ha dichiarato: “Per lui era un divertimento, poi è successo. Non sapevamo nulla, lo abbiamo scoperto in tv. È stato molto emozionante”. Ma non solo bello: lo descrive “altruista, umile, semplice, vive in campagna e non si approfitta di nessuno”.

Un ritratto lontano da quello del “playboy” e più vicino a quello del tronista ideale: genuino, empatico e autentico, caratteristiche che piacciono al pubblico social e da studio.

Perché Ubirti fenomeno da social?

Se i numeri sui social contano, Ubirti ha già vinto. Dai video di Temptation Island alle copertine sui magazine, il giovane toscano si porta dietro like, condivisioni e fanbase. Lo schema è chiaro: un volto nuovo, “pulito”, potenzialmente single, con un backstory motivazionale e, magari, la simpatia di Gemma. Tutto pronto insomma per un casting intelligente e magnetico.