Eleonora Giorgi, Barbara Palombelli a Forum: ‘Ci sta per lasciare’ (VIDEO)

Durante l’ultima puntata di Forum, andata in onda mercoledì 26 febbraio, Barbara Palombelli ha voluto dedicare un commosso saluto a Eleonora Giorgi, l’attrice romana che dal 2023 sta combattendo contro un tumore al pancreas.

Accanto alla conduttrice, in studio, c’era il figlio più piccolo di Eleonora, Paolo Ciavarro, che con un sorriso triste ha ascoltato le parole della Palombelli:

«Eleonora ci sta per salutare. E noi apprezziamo molto che oggi Paolo ha lasciato la mamma in ottima compagnia per stare con noi qui in diretta. Come sapete, noi stiamo seguendo questa storia, come tutta Mediaset, perché vogliamo bene a Paolo ma soprattutto vogliamo stare accanto a una donna che ormai è entrata nel cuore di tutti gli italiani».