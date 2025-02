Gene Hackman, la moglie e il cane trovati morti: spunta un’ipotesi sul decesso del premio Oscar

Gene Hackman è stato trovato morto con la moglie e il cane in casa

Gene Hackman, la moglie 63enne, la pianista Arakawa Betsy, e il cane sono stati trovati morti dopo che la polizia era entrata in casa su segnalazione di un vicino preoccupato. Lo ha detto alla ABC la portavoce della polizia di Santa Fe, Denise Avila. La causa della morte è attualmente sconosciuta, ma lo sceriffo della contea di Santa Fe Adan Mendoza ha confermato che non si sospetta alcun atto criminale. Tra le ipotesi l’avvelenamento da monossido di carbonio. Pista che non è stata confermata dalle autorità.

Gene Hackman, la pista dell’avvelenamento da monossido di carbonio

Hackman aveva 95 anni e si faceva vedere raramente in pubblico. Era stato fotografato l’ultima volta lo scorso marzo per la prima volta in due decenni, mentre, appoggiandosi al braccio della moglie per tenersi in equilibrio, era andato a mangiare in un ristorante di pesce di Santa Fe. In una vecchia intervista riemersa in seguito alla morte con la moglie e il cane nella villa del New Mexico Gene Hackman confidò di “avere la normale paura di morire”, ma soprattutto quella che la moglie Betsy e i suoi cari “fossero al sicuro”.

Intervistato da Larry King sulla CNN l’attore aveva parlato dei suoi problemi di salute e di una angioplastia a cui si era sottoposto anni prima: “Cerco di prendermi cura di me. Non ho molte paure. Ho la normale paura di morire – credo che tutti ci pensiamo, soprattutto quando si raggiunge una certa età. Voglio assicurarmi che mia moglie e la mia famiglia siano al sicuro. A parte questo, non ho molte paure” – aveva detto la star di Hollywood nel videoclip condiviso in rete dopo l’annuncio della morte.

Gene Hackman

Non voleva lasciare la moglie sola, la madre morì nell’incendio del suo letto

Da oggi di Gene Hackman (al secolo Eugene Allen, nato a San Bernardino, California, il 30 gennaio 1930) – trovato morto con la moglie Betsy Arakawa nella loro casa di Santa Fe, nel New Mexico, in circostanze tutte da chiarire e oggetto di indagine – rimangono 101 film tra cui una dozzina di interpretazioni memorabili, due Oscar, 4 Golden Globe, due Bafta, uno Screen Actors Guild Award e un Orso d’argento a Berlino, 5 romanzi tra finzione storica, avventura e thriller, un paio di vittorie come corridore automobilistico e un asteroide (il 55397 Hackman) a lui dedicato. Il padre tipografo e la madre, di origini canadesi, era un’incallita fumatrice. Morirà a causa dell’incendio del suo letto.