Elettra Lamborghini sviene a Mazara del Vallo: tranquillizza i fan con una battuta

Sta vivendo un’estate intensa Elettra Lamborghini che sta girando l’Italia per il suo tour. Tra un colpo di twerk e l’altro non sono mancati imprevisti.

Elettra Lamborghini, dalla bottiglietta del Sammichele Music Festival allo spray al peperoncino di Agrigento

Alcuni giorni fa ha rimproverato un fan ad Agrigento che aveva spruzzato spray al peperoncino durante un concerto. Ad inizio agosto l’artista aveva rimproverato uno spettatore che le aveva lanciato una bottiglietta sul palco mentre si esibiva al Sammichele Music Festival.

L’ultimo contrattempo si è verificato durante il concerto di Mazara del Vallo come ha raccontato l’artista via social tranquillizzando i fan.

La cantante: ‘Faceva troppo caldo, forse ho mangiato troppi cannoli’

Elettra Lamborghini è svenuta subito dopo aver terminato la sua performance. “Ho perso i sensi per il caldo. Amici questo è dopo, sono appena svenuta, ma noi non molliamo niente, faceva molto caldo, forse ho perso un po’ troppi liquidi e ho mangiato troppi cannoli. Ma non vi mollerò mai, miei fan, vi faccio anche la candela, fagli vedere”. – ha raccontato l’artista che dopo il leggero malore di Mazara del Vallo è pronta per ripartire il suo lungo giro per la Penisola.