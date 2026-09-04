Elodie e Franceska Nuredini, il bacio sugli scogli spazza via i dubbi e infiamma il web

Elodie e Franceska Nuredini

La cantante pubblica le immagini degli ultimi giorni di vacanza e mostra ancora una volta la complicità con la ballerina

Un bacio sugli scogli, il mare sullo sfondo e nessuna spiegazione. Elodie ha scelto le immagini per rispondere, indirettamente, alle indiscrezioni che nelle ultime settimane avevano alimentato i dubbi sulla sua relazione con Franceska Nuredini. Nel nuovo carosello pubblicato su Instagram, la cantante mostra infatti gli ultimi giorni d’estate trascorsi accanto alla ballerina, tra mare, barca, sorrisi e momenti di evidente complicità.

La didascalia scelta da Elodie è essenziale: «Fine della fuga». Una frase che sembra riferirsi soprattutto alla conclusione delle vacanze, ma che nelle fotografie racconta qualcosa in più. Al centro del post ci sono infatti proprio loro due, vicine e affiatate, fino a quel bacio tra gli scogli che è diventato il dettaglio più commentato.

Il bacio che riaccende la coppia

Nessun riferimento esplicito ai rumor, nessuna risposta diretta alle indiscrezioni. Elodie ha lasciato che fossero le immagini a parlare.

Nelle fotografie e nei brevi video condivisi con i follower, la 36enne appare insieme a Franceska in diversi momenti della vacanza: c’è il mare, c’è una barca, ci sono giornate all’aperto e soprattutto una serie di gesti affettuosi che restituiscono l’immagine di una coppia ancora molto unita.

Il momento più significativo è proprio il bacio sugli scogli, con il mare cristallino alle spalle. Un’immagine che sembra allontanare le voci di una possibile crisi e che arriva dopo settimane nelle quali il rapporto tra le due era finito sotto osservazione sui social.

Franceska ha commentato il post con due emoji, una sirena e un cuore bianco. Poche parole, nessuna dichiarazione, ma una reazione perfettamente in sintonia con il tono intimo scelto dalla cantante.

Le voci sulla crisi e il presunto triangolo social

Le indiscrezioni sulla coppia erano aumentate dopo alcuni movimenti sui social interpretati come possibili segnali di distanza. Da lì erano nate le ipotesi su una crisi e anche quelle legate a un presunto triangolo social.

Elodie, però, non aveva mai scelto di alimentare pubblicamente il gossip con spiegazioni o dichiarazioni. Anche in questo caso ha preferito un’altra strada: mostrare la propria estate e lasciare che siano le immagini a raccontare il rapporto con Franceska.

Il nuovo post sembra quindi avere un significato preciso soprattutto per chi aveva letto quei segnali digitali come una possibile rottura. Le fotografie mostrano una coppia che continua a condividere tempo, viaggi e momenti di intimità.

Dalla conoscenza sul palco alla storia d’amore

La relazione tra Elodie e Franceska Nuredini era inizialmente rimasta lontana dai riflettori. Franceska, ballerina, aveva cominciato a comparire accanto alla cantante anche oltre gli impegni professionali.

Le due si conoscevano già per il lavoro sul palco, ma con il passare del tempo la loro sintonia era diventata sempre più evidente.

Il passaggio decisivo era arrivato durante il Pride di Milano, quando un bacio in pubblico aveva reso evidente un legame che fino a quel momento era stato raccontato soprattutto attraverso indiscrezioni e immagini rubate alla quotidianità.

Era il periodo successivo alla fine della relazione tra Elodie e Andrea Iannone, e da allora l’interesse nei confronti della nuova coppia è cresciuto rapidamente.

Da Ibiza alla Costiera Amalfitana: la loro estate insieme

Quella vissuta negli ultimi mesi è stata la prima estate d’amore della coppia, raccontata attraverso fotografie e video condivisi sui social.

Prima Ibiza, tra feste, serate e momenti più mondani. Poi il viaggio verso il Sud Italia, dove Elodie e Franceska hanno scelto una dimensione più tranquilla.

Le due hanno trascorso alcuni giorni tra Costiera Amalfitana e Capri, alternando uscite in barca e momenti di relax.

Ed è proprio da questa fase più intima della vacanza che arrivano le immagini che hanno attirato maggiormente l’attenzione. Non soltanto il bacio, ma l’intero racconto fotografico restituisce una forte sintonia tra la cantante e la ballerina.

Il bacio sugli scogli tra Elodie e Franceska

«Fine della fuga», ma la storia continua

La vacanza è finita, come suggerisce la didascalia scelta da Elodie. Ma il messaggio che arriva dalle immagini sembra essere un altro: le voci di una rottura, almeno per il momento, non trovano conferma nei gesti mostrati pubblicamente dalla coppia.

Anzi, il bacio sugli scogli e la sequenza di fotografie sembrano raccontare due persone ancora molto vicine.

Per il resto, Elodie continua a non commentare direttamente il gossip. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessuna spiegazione sui rumor: soltanto una vacanza condivisa e un dettaglio, quel bacio davanti al mare, che ha finito per parlare più di qualsiasi comunicato.