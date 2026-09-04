Le Pappardelle di Reazione a Catena, chi sono le tre fiorentine che stanno dominando Rai 1: il record e oltre 200mila euro vinti

Le pappardelle di Reazione a Catena

Carolina, Francesca e Maria Giulia sono amiche dall’infanzia: nel 2023 erano state eliminate subito

Sono diventate ormai una presenza fissa del preserale di Rai 1 e, puntata dopo puntata, stanno trasformando la loro esperienza televisiva in una vera cavalcata da record. Sono Le Pappardelle, il trio formato da Carolina, Francesca e Maria Giulia, tre amiche fiorentine che stanno dominando l’edizione 2026 di Reazione a Catena.

La loro avventura è iniziata il 3 agosto 2026 e da allora le tre concorrenti sono riuscite a difendere il titolo di campionesse per settimane. Il bottino ha ormai superato quota 200mila euro, mentre il loro percorso nel gioco si è arricchito di un record particolarmente significativo.

Ma chi sono davvero le tre donne che hanno conquistato il pubblico del quiz condotto da Pino Insegno?

Tre amiche dell’Isolotto unite fin dalle elementari

Carolina, Francesca e Maria Giulia arrivano tutte da Firenze e vivono nel quartiere dell’Isolotto. La loro amicizia affonda le radici nell’infanzia: si conoscono infatti dai tempi delle scuole elementari e hanno continuato a frequentarsi anche dopo la crescita.

Nel corso degli anni hanno condiviso diverse esperienze, tra cui anche il volontariato in parrocchia. A unirle sono inoltre passioni comuni come il teatro, il canto e i musical, oltre naturalmente alla grande sintonia dimostrata davanti alle catene di parole.

Il nome della squadra nasce invece da un’altra passione condivisa: quella per la cucina. La scelta è caduta sulle pappardelle, un piatto che richiama immediatamente la tradizione gastronomica toscana.

Ed è così che Carolina, Francesca e Maria Giulia sono diventate semplicemente Le Pappardelle.

Nel 2023 erano Le Frangette: poi l’eliminazione immediata

La storia delle tre fiorentine a Reazione a Catena, però, non è iniziata nel 2026.

Carolina, Francesca e Maria Giulia avevano già partecipato al programma nel 2023. Allora si erano presentate con un nome completamente diverso: Le Frangette, scelto perché tutte e tre portavano la frangia.

Quella prima esperienza, però, era durata pochissimo. Il trio era stato eliminato praticamente subito, senza riuscire a costruire quella continuità che sarebbe diventata invece il tratto distintivo della partecipazione attuale.

Tre anni dopo hanno deciso di riprovarci. Nuovo nome, stessa amicizia, ma soprattutto un rendimento completamente diverso.

La sfida contro Gli Alti e Basta e l’inizio della cavalcata

Il debutto dell’edizione 2026 è arrivato il 3 agosto, quando Le Pappardelle hanno sfidato i campioni in carica, Gli Alti e Basta.

Nell’Intesa Vincente Carolina, Francesca e Maria Giulia hanno trovato ben otto parole, contro le cinque degli avversari. Un risultato che ha permesso loro di conquistare immediatamente il titolo.

Quella stessa sera è arrivata anche la prima vittoria all’Ultima Catena. La parola conclusiva era «Collana» e il trio è riuscito a individuarla, portando a casa 235 euro.

Una cifra molto lontana da quelle che sarebbero arrivate nelle settimane successive, ma che ha dato il via a una delle strisce più sorprendenti della stagione.

Oltre 200mila euro e il record delle Ultime Parole

Puntata dopo puntata, il montepremi è cresciuto fino a superare il muro dei 200mila euro.

Il bottino complessivo raggiunto finora è di 201.910 euro. La vincita singola più alta è arrivata il 29 agosto, quando Le Pappardelle hanno indovinato «Reso» partendo dagli indizi «cambio» e «idea». Dopo i dimezzamenti previsti dal regolamento, quella sera hanno conquistato 50.500 euro.

Ma il dato che più racconta la loro efficacia nel gioco è quello delle Ultime Parole: sono ben 17 quelle individuate durante il loro percorso. Un numero che ha permesso alle tre fiorentine di stabilire un record nella storia del programma.

Non tutte le serate, naturalmente, hanno avuto lo stesso esito. Il 3 settembre, al loro 32° tentativo, non sono riuscite a individuare la parola misteriosa dell’Ultima Catena e il montepremi è rimasto invariato.

Firenze tifa per loro: l’invito a Palazzo Vecchio

La lunga permanenza nel programma ha fatto scattare anche il tifo della loro città.

La sindaca di Firenze Sara Funaro ha dedicato alle tre campionesse un messaggio sui social, invitandole a continuare la loro avventura: «Continuate così, parola dopo parola. Quando tornerete da questa avventura, sarà un piacere accogliervi a Palazzo Vecchio per festeggiare insieme i vostri risultati. Forza ragazze, Firenze è con voi».

Sui social, intanto, è arrivata anche l’ironia sulla loro ormai lunghissima permanenza nel programma. «Ormai è Pappardelle a Catena» è una delle battute diventate più popolari tra gli spettatori.

Dopo la puntata del 31 agosto, le tre amiche avevano raggiunto 29 presenze consecutive, mentre con le puntate successive hanno continuato ad allungare la loro striscia.

E così quello che nel 2023 era stato un tentativo durato pochissimo si è trasformato, tre anni dopo, in una cavalcata che ha già lasciato il segno nella storia di Reazione a Catena.