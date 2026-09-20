Emanuele Filiberto, la confessione su Clotilde Courau: «Ci sono stati dei tradimenti da parte mia»

Emanuele Filiberto

«Il nostro non era un rapporto aperto»: la confessione su Clotilde

È soprattutto una confessione sul suo matrimonio con Clotilde Courau ad aver segnato l’intervista di Emanuele Filiberto a Verissimo. Di fronte alle domande di Silvia Toffanin, il principe ha parlato senza aggirare il tema dei tradimenti avvenuti durante la relazione con l’ex moglie.

«Ci siamo lasciati cinque anni fa. L’amore non c’era più e non volevo vivere in una costante bugia», ha raccontato, spiegando che la fine del rapporto era arrivata già da tempo.

Poi l’ammissione più personale: «Il nostro non è mai stato un rapporto aperto e purtroppo, ci sono stati dei tradimenti da parte mia».

Una dichiarazione con la quale Emanuele Filiberto ha affrontato anche uno degli aspetti più delicati della fine del matrimonio, precisando che la separazione da Clotilde Courau non sarebbe stata legata alla successiva relazione con Adriana Abascal.

«Con Adriana è finita definitivamente»: ora è single

Nel corso dell’intervista, Emanuele Filiberto ha infatti raccontato anche la conclusione della storia con la modella messicana Adriana Abascal.

«Sono felicemente single. Con Adriana è finita definitivamente», ha dichiarato a Silvia Toffanin.

La relazione è durata circa un anno e mezzo ed è stata descritta dallo stesso Emanuele Filiberto come una storia «molto intensa», caratterizzata anche da momenti difficili.

«Abbiamo vissuto un anno e mezzo molto intenso, poi ci sono stati alti e bassi e ci siamo lasciati», ha spiegato.

I due si erano conosciuti durante una cena, dopo essere stati presentati da alcuni amici. «Da lì abbiamo vissuto un anno e mezzo molto bello, molto intenso. È una persona che ho amato molto. Oggi è finita definitivamente», ha aggiunto.

Nonostante la separazione, il principe ha lasciato aperta la possibilità di mantenere un rapporto con l’ex compagna: «Spero di poterle diventare amico», ha detto, ammettendo però che per entrambi si tratta di «un momento un po’ complicato».

E sul futuro sentimentale non ha nascosto il suo desiderio di continuare a vivere l’amore: «Io adoro innamorarmi. È bello amare».

Il rapporto con Clotilde e il divorzio amichevole

La fine del matrimonio con Clotilde Courau risale invece, secondo quanto raccontato da Emanuele Filiberto, a cinque anni fa.

Oggi i due avrebbero raggiunto una nuova serenità e starebbero procedendo verso un divorzio amichevole, anche nell’interesse delle figlie.

«Clotilde è una grandissima donna. Abbiamo trovato una nuova serenità. Andiamo avanti con un divorzio amichevole», ha spiegato.

Emanuele Filiberto ha anche respinto l’ipotesi secondo cui avrebbe voluto chiudere il matrimonio per poter sposare Adriana Abascal. Ha chiarito di aver conosciuto la modella messicana dopo la separazione da Clotilde e di aver avuto altre relazioni nel periodo successivo.

«Se ti dicessi di non aver pensato a un matrimonio con lei, ti direi una bugia. Ma non ho chiesto il divorzio per questo», ha precisato.

La smentita sulla Sacra Rota: «Non ho mai detto di voler annullare il matrimonio»

Durante l’intervista è tornato anche un altro tema circolato in passato: la possibilità di chiedere l’annullamento del matrimonio alla Sacra Rota.

Emanuele Filiberto ha smentito di aver avuto intenzione di intraprendere quella strada.

«Non ho mai detto di voler annullare il matrimonio», ha affermato, definendo l’annullamento «una cosa abbastanza codarda» e chiarendo che non sarebbe mai stato nelle sue intenzioni.

Il principe ha quindi spiegato di attribuire ancora grande importanza al matrimonio: «Credo molto nel sacramento del matrimonio e non lo farei mai per me, per Clotilde e per le bambine».

Un’intervista nella quale Emanuele Filiberto ha dunque messo insieme presente e passato: dalla nuova condizione di single dopo l’addio ad Adriana Abascal alla fine del matrimonio con Clotilde Courau, fino alla confessione sui tradimenti e alla volontà di mantenere oggi un rapporto sereno con l’ex moglie.