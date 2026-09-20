Prima Free Song Contest, stasera la prima edizione: 24 artisti in gara e un contratto discografico in palio

Valerio Merola sarà presidente di giuria con Chiara Perale alla conduzione

Il nuovo contest televisivo-musicale condotto da Chiara Perale, giuria presieduta da Valerio Merola

È tutto pronto per la prima edizione del Prima Free Song Contest, il contest televisivo-musicale che debutterà questa sera in prima serata su Prima Free, emittente televisiva al canale 170 del digitale terrestre, dell’editore Alessandro Brunello.

L’appuntamento è fissato alle 20:50, con una serata dedicata alla musica e alla sfida tra artisti di età diverse e con differenti generi musicali.

A condurre il programma sarà Chiara Perale, mentre l’idea e la scrittura del contest sono firmate dal press agent Mattia Pagliarulo.

Artisti in gara rigorosamente dal vivo

La caratteristica centrale del Prima Free Song Contest sarà la dimensione live. Gli artisti porteranno sul palco brani inediti oppure cover reinterpretate secondo il proprio stile, confrontandosi davanti alla giuria.

Il regolamento pone inoltre particolare attenzione all’esecuzione: non è consentito l’utilizzo dell’Auto-Tune né di seconde voci preregistrate nelle basi musicali.

In gara ci saranno 24 artisti e formazioni: Svetlana Misel Poleacova, Fiamma, Olinda Di Dea, Houra, Wobasoul & Nubivago, Giulia Cavallini, Jessica Lago, Lafrancois De Bergerac, AlbaChiara, Johnny Riva & Joa el Profeta, Giulia Zani, Ludovica Fioretti, Marta Fabbri, Chrislie, Erika Niola, Arianna Vallarino, Laura Pasquini, Leona Barbato, Stefano Sbrana, Chiara Ruggieri, Katarina Zivkovic, La Lupa, NinZa e il duo Bisestile.

Le protagonista del Prima Free Song Contest

Valerio Merola presidente della giuria

A valutare le esibizioni sarà un quartetto di giurati con competenze diverse nel mondo della musica e dello spettacolo.

Il presidente sarà Valerio Merola, conduttore e autore. Al suo fianco siederanno il musicista e cantante Riad Souala, il compositore e paroliere Claudio Vezzoli e la cantante Vanna Leali.

Proprio Leali ha ricevuto lo scorso agosto il premio alla carriera, a 50 anni dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo del 1976 con il brano Torno a casa.

Al vincitore un contratto discografico con Music Universe APS

La posta in palio non sarà soltanto il riconoscimento della giuria. Al vincitore andrà infatti un contratto discografico con Music Universe APS, etichetta savonese di Luigi Mosello.

Il premio comprende la realizzazione di un brano inedito, con base, arrangiamento, mix e master, oltre alla produzione di un videoclip musicale d’avanguardia e di una cover digitale personalizzata.

Previsti anche i codici ISRC, la distribuzione su oltre 100 store in più di 240 Paesi, oltre alla promozione radiofonica e sulla stampa.

Un’opportunità pensata per accompagnare il vincitore anche nella fase successiva al contest, trasformando la partecipazione televisiva in un possibile percorso di crescita artistica e professionale.

Già aperte le iscrizioni alla seconda edizione

Mentre cresce l’attesa per il debutto televisivo, gli organizzatori hanno già aperto le iscrizioni alla seconda edizione del Prima Free Song Contest.

La registrazione è prevista a gennaio 2027 negli studi televisivi di Padova. Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp, senza telefonare, al numero indicato dall’organizzazione: 345 836 8017.

Tra i partner del contest figurano Raffaela Gallina, lookmaker del salone A Modo Mio di Palmanova (Udine), e la scuola di canto Cuore e Musica di Piove di Sacco (Padova), diretta dalla vocal coach Susanna Zanellato.

I protagonisti del Contest