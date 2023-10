Emma lancia l’album Souvenir con il brano dedicato al papà: ‘Devastata dalla sua morte’

“Ho viaggiato tanto per questo disco che è colmo di ricordi e mie impressioni. É stato un viaggio dentro di me. É un disco autobiografico, un regalo che faccio: un souvenir”.

Emma Marrone ha presentato Souvenir, il suo nuovo lavoro discografico in uscita venerdì 13 ottobre, a Passa dal BSMT, video podcast di Gianluca Gazzoli. “Non faccio più dischi con l’intenzione di dimostrare qualcosa, ma per fare la musica che mi piace. Sono una cantante ed è l’unica cosa che probabilmente mi viene un po’ bene nella vita”.

Il brano Intervallo è dedicato a suo padre Rosario. “Mio padre è morto a settembre e l’ho scritto poco dopo. È stato molto intenso tirare fuori questo racconto sincero che ho vissuto, il viaggio che ho dovuto affrontare per andare da lui, la rielaborazione di un rimpianto perché ero stata con lui il sabato e mi disse di andare comunque a Roma per il mio lavoro altrimenti lo avrei ammazzato due volte: non sono stata benissimo e parlarne è stato l’ultimo regalo” – ha spiegato l’artista.

“Ero talmente destabilizzata che non riuscivo a fare le cose e mi sono resa conto che non avevo paura di morire, avevo paura di vivere. E poi ho detto: “Ma che stai facendo? Mi ha talmente devastata, annientata, lasciata sola in mezzo al mondo che adesso per assurdo non ho più paura di niente”. Nel disco spicca la collaborazione con Lazza nel pezzo “Amore cane”. “Nasce principalmente come mio esperimento musicale” – ha aggiunto Emma Marrone.

Dal 10 novembre partirà un tour per far conoscere al suo pubblico i brani che compongono l’album. Il disco verrà presentato con Souvenir In Da Club, con una sorta di ‘one to one’ con i suoi amati fan. Quel pubblico che adora la genuinità e la franchezza di una cantante e interprete, dolce e grintosa insieme, spesso bersagliata dagli haters. “Non ho rapporto con gli haters né confronto. Quando vedo la cattiveria lascio stare. Anzi se potessi manderei loro abbracci. li abbraccio” – ha affermato durante la conferenza stampa.

“Questa cattiveria è il frutto di tanta frustrazione, di solitudine. Quello degli odiatori è un gioco che fanno per attirare l’attenzione. Ecco: gli haters sono persone che hanno bisogno di essere abbracciate. E non dimentichiamo che il bullismo, purtroppo, crea gravi problemi sociali”. Souvenir contiene 9 canzoni, 9 pezzi di un puzzle che rappresentano tutte le sfaccettature di Emma